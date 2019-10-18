В Орловской области в результате принятых прокуратурой мер сироте предоставлена квартира

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Залегощенского района Орловской области провела проверку по обращению о нарушении жилищных прав жительницы района, относящейся к категории лиц, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что заявительница была поставлена на соответствующий учет лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако на момент проведения проверки жилье ей предоставлено не было.

С целью устранения нарушений прокурор района обратился в суд с иском об обязании администрации Залегощенского района предоставить сироте благоустроенное жилое помещение.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.

В настоящее время судебное решение исполнено, жилищные права жительницы района восстановлены, ей предоставлена благоустроенная квартира.

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