В Орловской области в результате принятых прокуратурой мер сироте предоставлена квартира

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
Прокуратура Залегощенского района Орловской области провела проверку по обращению о нарушении жилищных прав жительницы района, относящейся к категории лиц, оставшихся без попечения родителей.
Установлено, что заявительница была поставлена на соответствующий учет лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако на момент проведения проверки жилье ей предоставлено не было.
С целью устранения нарушений прокурор района обратился в суд с иском об обязании администрации Залегощенского района предоставить сироте благоустроенное жилое помещение.
Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.
В настоящее время судебное решение исполнено, жилищные права жительницы района восстановлены, ей предоставлена благоустроенная квартира.
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