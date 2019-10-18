Государства-члены МВФ одобрили пакет мер по реформе ресурсов и управления МВФ

Source: IMF – News in Russian

18 октября 2019 г.

Государства-члены МВФ одобрили сегодня пакет мер по ресурсам и реформе управления МВФ. Этот пакет мер гарантирует, что МВФ будет по-прежнему обладать достаточными ресурсами и обеспечивать полную уверенность государств-членов в том, что Фонд сможет оказывать им достаточную поддержку и что реформы квот и управления продолжатся в рамках 16‑го Общего пересмотра квот.

«Это одобрение Международным валютно-финансовым комитетом (МВФК) подчеркивает нашу поддержку МВФ в целях сохранения его роли в центре глобальной системы финансовой безопасности», — заявил Лесетджа Кганйаго, председатель МВФК и управляющий Резервного банка Южной Африки. МВФК продолжит работу, чтобы обеспечить наличие у МВФ достаточных ресурсов и чтобы его структура управления надлежащим образом отражала изменения в мировой экономике и в его государствах-членах».

«Я приветствую это одобрение на высоком уровне, которое демонстрирует твердую поддержку миссии Фонда со стороны наших государств-членов, — отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. — В предстоящий период мы продолжим тесное взаимодействие с государствами-членами, с тем чтобы обеспечить выполнение этого пакета мер в полном объеме».

По завершении специальной сессии сегодня утром МВФК сделал следующее заявление:

Мы подтверждаем твердое намерение и в будущем сохранять дееспособность МВФ как организации, основанной на системе квот и обеспеченной достаточными ресурсами, для сохранения ее роли в центре глобальной системы финансовой безопасности. Мы принимаем к сведению отсутствие прогресса в увеличении квот в рамках 15-го Общего пересмотра квот и призываем Исполнительный совет как можно скорее завершить свою работу по 15-му пересмотру и пакету реформ, касающихся ресурсов и управления МВФ, и представить доклад Совету управляющих. Мы поддерживаем сохранение нынешнего объема ресурсов МВФ и приветствуем продление Двусторонних соглашений о займах 2016 года сроком на один год. Мы ожидаем, что будет рассмотрен вопрос об увеличении вдвое Новых соглашений о займах и проведении одного дополнительного временного раунда двусторонних займов в период после 2020 года.

Помимо 15-го пересмотра квот, мы твердо намерены вновь рассмотреть достаточность квот и продолжить процесс реформы управления МВФ в рамках 16-го Общего пересмотра квот, включая новую формулу расчета квот в качестве ориентира, при этом обзор будет продлен с 2020 года до срока не позднее 15 декабря 2023 года. В этой связи мы по-прежнему привержены обеспечению главной роли квот в ресурсах МВФ. Ожидается, что любая корректировка долей квот приведет к увеличению долей квот динамичных стран в соответствии с их относительным положением в мировой экономике и, следовательно, скорее всего, к увеличению доли стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в целом, защищая при этом право голоса и представительство беднейших стран-членов».

Ссылки по теме:

Международный валютно-финансовый комитет

Информационная справка — постоянно действующие соглашения о займах МВФ

Информационная справка о квотах МВФ

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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