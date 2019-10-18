Г. Карелова приняла участие в торжественной церемонии награждения лауреатов Премии «Импульс добра»

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации В. Матвиенко направила приветствие в адрес участников, организаторов и гостей церемонии.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области приняла участие в торжественной церемонии награждения лауреатов Премии «Импульс добра», которая вручается за выдающиеся результаты в области поддержки и продвижения российского социального предпринимательства.

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«Живя в эпоху стремительной модернизации, мы наблюдаем, как быстро меняются общество, люди, их взгляды и цели. Вместе с тем, есть вечные, незыблемые нравственные ценности, которые должны всегда оставаться с нами, — милосердие, взаимопомощь, единство. Это мероприятие ярко свидетельствует о том, что в сфере социального бизнеса много настоящих созидателей. Они действительно посылают импульс добра, делая мир вокруг себя лучше», — отмечается в обращении главы верхней палаты российского парламента.

Галина Карелова приняла участие в торжественной церемонии награждения лауреатов Премии «Импульс добра»

Вице-спикер СФ подчеркнула, что Совет Федерации ежегодно поддерживает инициативу Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» по проведению премии «Импульс Добра». Среди победителей премии не только социальные предприниматели и представители общественных организаций, но также и руководители государственных структур, профильных ведомств, СМИ, образовательных учреждений, принимающие активное участие в развитии социального предпринимательства.

В стране растет интерес к социальному предпринимательству

Галина Карелова обратила внимание, что в этом году итоги «Импульса добра» будут впервые объявлены после принятия долгожданного закона о социальном предпринимательстве.

В ходе церемонии вице-спикер СФ вручила Премию в номинации «За системный подход к социальному предпринимательству» крупнейшему отечественному производителю ортопедической обуви и реабилитационной одежды для людей с инвалидностью.

Галина Карелова приняла участие в торжественной церемонии награждения лауреатов Премии «Импульс добра»

«В стране растет интерес к социальному предпринимательству, все больше активных и инициативных людей приходят с уникальными инновационными идеями в эту сферу. Принятие закона о социальном предпринимательстве — это импульс к новым темпам развития социально ориентированного бизнеса в России», — сказала парламентарий.

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