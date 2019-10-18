Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Главное#Гагарин6018.10.2019 18:54
Заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 60-летия полета Юрия Гагарина
В четверг, 17 октября, в Госкорпорации «Роскосмос» состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2021 году 60-летия полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина.
На заседании был рассмотрен проект плана мероприятий, сформированный на основании поступивших предложений членов Организационного комитета, заинтересованных федеральных и региональных органов власти.
Указанная работа была проведена Госкорпорацией «Роскосмос» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2019 г. № 1010-р, которым образован Организационный комитет и утвержден его состав. Участники заседания обсудилипланируемые к реализации мероприятия и определили порядок дальнейшей работы по подготовке к празднованию в 2021 году годовщины полета в космос первого космонавта.
Очередное заседание Организационного комитета запланировано на декабрь 2019 года.