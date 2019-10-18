Кандидатами в депутаты зарегистрированы 22 члена ОГП из 24

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

Это люди, которые могут достойно провести кампанию.

Но не следует забывать, что у организаторов так называемых выборов все инструменты подавления на изготовке и могут быть применены в любой момент, предупреждает Виктор Корнеенко, эксперт по вопросам проведения выборов, член Нацкома ОГП.

На этапе регистрации власти устранили только двух представителей партии.

«Если судить по результатам, то формальные основания для отказа в регистрации Александру Кабанову у комиссии, возможно, были, – говорит Виктор Корнеенко. – Но с моей точки зрения, комиссия должна не приговаривать, а регистрировать и в случае чего помогать. Это, кстати, записано в Избирательном кодексе. Даже если есть незначительная ошибка, и человек ее может исправить, почему это не сделать? Но нет. Это говорит о полицейской функции комиссий в условиях Беларуси.

Ну, а результат говорит сам за себя – на этом этапе не отказали в регистрации таким кандидатам, которые, на мой взгляд, могут хорошо провести кампанию и, что называется, попортить настроение самонадеянным представителям официальных властей. Конечно, регистрация еще ничего не решает, и при желании власти могут снять неугодных. Например, когда-то меня сняли за несколько часов до основного дня голосования. Пока у организаторов так называемых выборов все инструменты подавления на изготовке и могут быть применены в любой момент».

Кандидатами в депутаты зарегистрированы следующие представители ОГП:

1. Владимир Мороз, Брестский-Центральный округ № 2

2. Ирина Яскевич, Витебский-Чкаловский округ № 18

3. Валерий Воложенок, Новополоцкий № 24

4. Сергей Прокопчук, Оршанский городской округ № 25

5. Михаил Чемурако, Сенненский округ № 30

6. Владимир Кацора, Гомельский-Сельмашевский № 32

7. Владимир Непомнящих, Гомельский-Центральный № 33

8. Юрий Юковский, Калинковичский округ № 41

9. Андрей Смоленчук, Светлогорский округ № 44

10. Ирина Давидович, Ивьевский округ № 54

11. Сергей Ольшевский, Неманский округ № 56

12. Иван Крук, Сморгонский округ № 59

13. Елена Петренко, Логойский округ № 75

14. Ольга Белевцова, Заславский округ № 77

15. Александр Комар, Бобруйский-Ленинский округ № 78

16. Денис Худовец, Бобруйский-Первомайский округ № 79

17. Максим Жарновский, Горецкий округ № 82

18. Татьяна Сиваченко, Могилевский-Центральный № 85

19. Диана Чернушина, Каменногорский округ № 101

20. Николай Масловский, Кальварийский округ № 104

21. Николай Козлов, Старовиленский округ № 105

22. Андрусь Асмоловский, Коласовский округ № 106

Отказали в регистрации выдвиженцу от партии по Полоцкой-сельскому избирательному округу №28 Геннадию Трубачу и противнику аккумуляторного завода в Бресте Александру Кабанову.

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