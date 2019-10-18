Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации открылась выставка художника и фотографа Н. Сазоновой «Москва сквозь века».

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан открыла выставку «Москва сквозь века». Выставочный проект художника и фотографа Натальи Сазоновой представлен в Совете Федерации «АРТ-Салоном на Октябрьской».

В мероприятии принял участие первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Григорий Карасин. КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области

Лилия Гумерова отметила, что проведение интересных художественных выставок стало в Совете Федерации хорошей традицией. «Эта выставка позволяет увидеть, как менялась Москва, ощутить дух старого города, сравнить какой стала столица сегодня».

Открытие выставки художника и фотографа Н. Сазоновой «Москва сквозь века» в Совете Федерации

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Открытие выставки художника и фотографа Н. Сазоновой «Москва сквозь века» в Совете Федерации

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Открытие выставки художника и фотографа Н. Сазоновой «Москва сквозь века» в Совете Федерации

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Открытие выставки художника и фотографа Н. Сазоновой «Москва сквозь века» в Совете Федерации

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Открытие выставки художника и фотографа Н. Сазоновой «Москва сквозь века» в Совете Федерации

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Открытие выставки художника и фотографа Н. Сазоновой «Москва сквозь века» в Совете Федерации

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Открытие выставки художника и фотографа Н. Сазоновой «Москва сквозь века» в Совете Федерации

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Открытие выставки художника и фотографа Н. Сазоновой «Москва сквозь века» в Совете Федерации

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Открытие выставки художника и фотографа Н. Сазоновой «Москва сквозь века» в Совете Федерации

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Открытие выставки художника и фотографа Н. Сазоновой «Москва сквозь века» в Совете Федерации

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Открытие выставки художника и фотографа Н. Сазоновой «Москва сквозь века» в Совете Федерации

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Открытие выставки художника и фотографа Н. Сазоновой «Москва сквозь века» в Совете Федерации

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Сенатор обратила внимание, что оригинальная техника живописи — под старую фотографию сразу же погружает зрителя в далекую историю, дает возможность почувствовать атмосферу старинного образа Москвы.

По словам Лилии Гумеровой, авторские фотографии этих же улиц сегодня, еще больше подчеркивают исторический характер живописных произведений. Каждая работа сопровождается краткой справкой, рассказывающей об истории улицы от ее рождения до наших дней. На картинах, представленных в экспозиции, можно увидеть как выглядели ныне исчезнувшие, архитектурные памятники, такие как Сухарева башня, Чудов монастырь и многие другие, узнать историю происхождения названия улицы или архитектурного памятника.

Художник Наталья Сазонова работает маслом, темперой и акварелью. У нее свой, легко узнаваемый почерк. Палитра художника – радостная, яркая, позитивная. Автор создала большое количество работ и легко может представить большую выставку пейзажей или натюрмортов или же жанровых работ. Она так же увлекается фотографией и создает прекрасные художественные фотокартины.

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