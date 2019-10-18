Совет молодых ученых и специалистов ООО «Газпром трансгаз Уфа» признан лучшим в Республике Башкортостан

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

18 октября 2019, 12:20

17 октября в Государственном Собрании — Курултае Республики Башкортостан прошло награждение победителей регионального конкурса «Лучший молодежный совет предприятий и организаций Республики Башкортостан». Совет молодых ученых и специалистов (СМУиС) ООО «Газпром трансгаз Уфа» удостоен диплома первой степени.

Ежегодно в газотранспортное предприятие трудоустраивается около 60 выпускников профильных вузов и ссузов. Для их быстрой адаптации создана система мероприятий, включающая в себя дистанционное обучение, развитый институт наставничества, проведение научно-технических конференций, интеллектуальных чемпионатов и различных конкурсов. Сегодня в предприятии трудится порядка 150 молодых специалистов.

Награда стала подтверждением эффективности работы, проводимой СМУиС предприятия, направленной на адаптацию, развитие потенциала молодежи, реализацию профориентационных и других общественно важных проектов по адаптации детей-инвалидов и сирот, а также ряда благотворительных проектов.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Уфа» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку газа по территории Республики Башкортостан.

Предприятие эксплуатирует порядка 5 тыс. км магистральных газопроводов.

В составе компании 16 филиалов, в том числе 9 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 12 компрессорных цехов, 82 газоперекачивающих агрегата, 146 газораспределительных станций.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2015. Коллектив предприятия насчитывает около 5 тыс. человек. Головной офис расположен в Уфе.

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