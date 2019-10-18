Состоялась рабочая встреча Дмитрия Медведева и Алексея Миллера

Source: Gazprom in Russian

Сообщение для СМИ

18 октября 2019, 14:00

Сегодня состоялась рабочая встреча Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Алексей Миллер проинформировал Дмитрия Медведева об основных результатах работы компании с начала 2019 года, в частности, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Отдельное внимание уделено вопросам взаимодействия с Украиной в газовой сфере.

Стенограмма:

Дмитрий Медведев: Алексей Борисович, как работает компания? Как идет подготовка к самому сложному, зимнему сезону?

Алексей Миллер: Конечно, самая главная задача «Газпрома» — обеспечить надежное газоснабжение наших потребителей в зимний период.

«Газпром» провел 11 запланированных комплексных планово-предупредительных ремонтов, а также все необходимые мероприятия, чтобы подготовить систему к осенне-зимнему периоду.

Резерв газа в подземных хранилищах «Газпрома» к предстоящий зиме — 72,232 млрд куб. м, суточная производительность — 843,3 млн куб. м газа в сутки. Это исторический рекорд — за всю историю отечественной газовой отрасли.

Что касается добычи, за девять с половиной месяцев этого года «Газпром» добыл 389 млрд куб. м газа. Это на 3,4 млрд куб. м больше, чем за аналогичный период прошлого года, или на 0,9%.

Из газотранспортной системы компании на внутренний рынок за этот же период поставлено газа на 0,8 млрд куб. м больше, или на 0,5%. То есть мы видим умеренный рост внутреннего потребления газа в России.

На внешний рынок, на рынок дальнего зарубежья за девять с половиной месяцев поставлено 152,6 млрд куб. м газа — это на 2,5% меньше, чем в рекордном 2018 году, но на 2,6% больше, чем в 2017 году. При этом «Газпром» закачает в этом году 11,4 млрд куб. м собственного газа в подземные хранилища Европы.

Без сомнения, главный вопрос, который сегодня стоит в повестке дня, — это окончание договора на транзит через территорию Украины, который, как Вы знаете, заканчивается 31 декабря 2019 года. До украинских партнеров, до европейских партнеров наша позиция доведена: что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры. А их достаточно много. И здесь надо отметить решение Стокгольмского суда, который фактически внес дисбаланс в два контракта: контракт на поставку и контракт на транзит через территорию Украины. Плюс те решения, которые были приняты украинскими судами по так называемому антимонопольному делу против «Газпрома». Абсолютно надуманная история — по одной простой причине, что «Газпром» не осуществляет никакой транспортной деятельности на территории Украины. Конечно же, международная практика знает примеры, когда споры компаний урегулировались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны и была бы подведена черта под всей этой историей.

Второй, очень важный вопрос. Все говорят о важности договора на транзит, но все-таки надо понимать, что Украина должна дать четкий и ясный ответ о том, будет ли она покупать российский газ и будет ли она покупать его в больших объемах или в маленьких объемах. При этом надо понимать, что наши поставки будут, конечно, значительно дешевле, чем реверсные поставки из Западной Европы — это практически тот же самый российский газ. И мы говорили, что цена газа для конечных потребителей на Украине при прямых поставках может составлять до минус 20% по отношению к нынешнему уровню.

Ответ на этот вопрос со стороны Украины — это также понимание нами того, какие газотранспортные мощности мы обязаны резервировать со стороны России на входе на Украину, соответственно, это также понимание того, какие мощности останутся для транзита.

И третий вопрос — по какому законодательству может быть заключен новый договор по транзиту. Украина поставила перед собой задачу перейти на европейское законодательство — Третий энергетический пакет с 1 января 2020 года. Вы знаете, что эта процедура не столь быстрая, она требует создания независимого газотранспортного оператора и независимого регулятора, который будет устанавливать тарифы. На сегодняшний день до завершения этого процесса еще достаточно далеко. И в том случае, если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях.

Дмитрий Медведев: Украинские коллеги какой-то ответ вам дали?

Алексей Миллер: Мы находимся с ними в контакте, и те вопросы, которые заданы, — они им известны. Шарик находится на украинской стороне.

Дмитрий Медведев: Мы с вами обсуждали этот вопрос перед выборами и когда приезжали ряд украинских коллег. Мы говорили о возможном сотрудничестве. Потом у вас был раунд переговоров с участием Европейской комиссии. Власти на Украине меняются, а проблемы, к сожалению, остаются. Но самое главное, что, к сожалению, пока во всяком случае, как я понимаю, для украинских потребителей приобретение газа по реверсу осуществляется все по тем же, высоким для украинских потребителей ценам. Но это их выбор. Это их право. Хотя очевидно, что от этого страдают обычные граждане Украины, просто потребители, которые приобретают тот же самый газпромовский газ, но, по сути, с надбавкой 25%.

Вы назвали варианты разрешения этой коллизии. Поживем — увидим. Еще некоторое время есть. Будем ожидать информации. Докладывайте об этом.

Алексей Миллер: Есть.

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