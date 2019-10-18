С. Михайлов: Памятник «Сретенский острог» в Забайкальском крае восстанавливает историческую связь времен

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии ряда культурных и социальных объектов в Сретенском районе Забайкалья.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края в рамках поездки в регион принял участие в открытии памятника «Сретенский острог», посвященного основанию города Сретенска.

Сенатор отметил историческую значимость мероприятия как для района, так и для всего Забайкальского края. «Открывая памятник, посвященный образованию Сретенска, мы восстанавливаем связь времен. Это важное событие, свидетельствующее о неравнодушном отношении забайкальцев к истории своей малой Родины», — сказал парламентарий, подчеркнув вклад жителей города в развитие Забайкалья.

Участие подрастающего поколения в сохранении исторического наследия необходимо поддерживать

Сергей Михайлов добавил, что проект памятника нарисовала ученица Сретенской школы №2 Росана Перебоева. По мнению сенатора, участие подрастающего поколения в сохранении исторического наследия необходимо поддерживать.

Сергей Михайлов принял участие в открытии спортивной площадки в селе Фирсово

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Сергей Михайлов принял участие в открытии спортивной площадки в селе Фирсово

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Сергей Михайлов принял участие в открытии спортивной площадки в селе Фирсово

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Сергей Михайлов принял участие в открытии памятника «Сретенский острог»

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Сергей Михайлов принял участие в открытии памятника «Сретенский острог»

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Парламентарий напомнил, что Сретенский острог был основан в 1689 г. казаками-первопроходцами на правом берегу реки Шилка, при этом нынешнее название у острога появилось только в 1719 г.

Кроме того, в рамках поездки в Сретенский район Сергей Михайлов принял участие в открытии спортивной площадки в селе Фирсово, построенной по программе устойчивого развития сельских территорий.

Сенатор также участвовал в заседании, посвященном реализации в Забайкалье двух государственных программ — «Комплексное развитие сельских территорий» и «Формирование современной городской среды». Законодатель подчеркнул, что их осуществление позволит увеличить количество новых социальных и спортивных объектов в регионе.

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