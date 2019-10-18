Т. Кусайко: Наш законопроект направлен на защиту интересов медицинских организаций

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор стала соавтором проекта закона «О внесении изменений в статью 284.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области стала соавтором проекта закона «О внесении изменений в статью 284.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Среди соавторов законодательной инициативы – заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Как сообщила Татьяна Кусайко, документ направлен на устранение законодательного пробела и защиту интересов медицинских организаций, в которых право на осуществление медицинской деятельности персонала подтверждается свидетельством об аккредитации специалиста.

Законопроектом предлагается установить в качестве одного из критериев применения нулевой ставки по налогу на прибыль численность персонала, имеющего право на осуществление медицинской деятельности, независимо от документа, подтверждающего данное право

Сенатор напомнила, что действующим законодательством установлена нулевая ставка налога на прибыль для медучреждений. При этом одно из обязательных условий заключается в том, что в штате медицинской организации численность медперсонала, имеющего сертификат специалиста, в общей численности работников в течение всего налогового периода должна составлять не менее 50 проц.

Парламентарий добавила, что в настоящее время документами, подтверждающими право работника на осуществление медицинской деятельности в рамках полученной специальности, являются свидетельство об аккредитации специалиста, равно как и сертификат специалиста.

«В связи с этим законопроектом предлагается установить в качестве одного из критериев применения нулевой ставки по налогу на прибыль численность персонала, имеющего право на осуществление медицинской деятельности, независимо от документа, подтверждающего данное право, если такой документ выдан в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством», — сказала Татьяна Кусайко.

«Кроме того, необходимость внесения изменений обусловлена полным переходом к первому января 2026 года от сертификатов специалистов к свидетельству об аккредитации как условию осуществления медицинской практики в Российской Федерации», — отметила сенатор.

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