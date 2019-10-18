Цель МВФ: добиваться результатов для людей

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Директор-распорядитель МВФ Кристалина ГеоргиеваПленарное заседание Ежегодных совещаний МВФ и Всемирного банка

18 октября 2019 г.

1. Введение

Господин председатель, управляющие, уважаемые гости!

Для меня большая честь впервые выступать перед Вами в качестве директора-распорядителя МВФ, особенно в присутствии Джеймса Вулфенсона, который сделал борьбу с бедностью важнейшей задачей Всемирного банка.

Мне очень повезло, что я сменила на этом посту замечательную женщину, чье стратегическое мышление и преданность делу позволили МВФ стать более сильным, более новаторским и более актуальным. Спасибо вам, Кристин!

Самая искренняя признательность Дэвиду Липтону, который так умело руководил Фондом в этот переходный период.

Я рада находиться на подиуме вместе с Айязом Сайед-Хайюмой, председателем Совета управляющих МВФ, и Дэвидом Малпассом, президентом Группы Всемирного банка. Это большая честь служить вместе с вами на благо наших государств-членов.

Позвольте вначале процитировать Джона Мейнарда Кейнса, одного из наших учредителей, который однажды сказал:

«Экономика по существу является не естественной, а морально-этической наукой. Иными словами, в ней используются самоанализ и ценностные суждения».

Эти слова говорят о цели МВФ и его персонала.

Во всей своей методичной работе сотрудники Фонда руководствуются своей приверженностью улучшению жизни людей. Они не просто применяют ценностные суждения; они стремятся внести реальный вклад.

Во всем, что мы делаем, мы стремимся найти четкую связь между нашей работой и пользой, которую она приносит экономике и людям наших государств-членов.

Я своими глазами видела это, когда МВФ поддерживал мою страну, Болгарию, в ее экономических преобразованиях, — от кризиса к восстановлению, созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни.

Я вновь и вновь наблюдала, как на благо обычных людей действовали преобразования, когда они успешно проводились, когда МВФ играл свою важную роль в содействии обоснованным мерам политики для инклюзивного и устойчивого экономического роста.

Я осознаю ответственность, с которой сопряжена моя должность, — особенно в период ускорения изменений в технологии, климате и характере работы, и это лишь некоторые из перемен.

Перемены создают колоссальные новые возможности, а также риски, которые мы все должны преодолевать. В этих условиях я рассматриваю Фонд как важную «линию передачи» — знаний, финансовых ресурсов, надлежащих мер политики и развития потенциала. Кладезь опыта и инструментов, который помогает странам воспользоваться благами перемен и уменьшать риск отставания.

2. Перспективы мировой экономики

Способность передавать правильные сигналы всегда важна, но еще большее значение это имеет, когда мировая экономика сегодня сталкивается с проблемами. Действительно, после синхронизированного подъема мы сейчас переживаем синхронизированное замедление.

Снижение темпов роста почти в 90 процентах мировой экономики [i] означает, что в этом году рост, по прогнозу, достигнет лишь 3 процентов [ii] — самого низкого уровня с начала десятилетия.

Да, мировая экономика продолжает расти — но слишком медленно.

Отчасти это объясняется тем, что напряженность в торговле негативно сказывается на уверенности деловых кругов и инвестициях. На это накладывается усиление неопределенности — от «брексита» до геополитической напряженности, и дополнительное ограничение роста в связи с демографическим давлением и рекордно высокими уровнями долга.

Все это указывает на тревожные среднесрочные перспективы, особенно в странах, которые уже сталкиваются с трудностями, в том числе в ряде стран, которые имеют программы с Фондом.

По нашей оценке, в 45 развивающихся странах с населением почти 1 миллиард человек темпы роста на душу населения будут ниже, чем в странах с развитой экономикой [iii]. Как следствие, вместо сокращения разрыва эти страны будут еще больше отставать.

Чтобы решить эту проблему, странам необходимоактивизировать сотрудничество на национальном и международном уровнях.

Что это означает?

Это означает, что страны должны работать сообща, чтобы найти долговременное решение проблем торговли и не допустить распространения напряженности на другие важнейшие области, такие как валютная сфера и технологии.

Нам необходимо перейти от перемирия в торговой войне к торговому миру.

В этой связи недавнее объявление США и Китая является шагом в правильном направлении. Цель должна заключаться в создании более совершенной системы торговли — более справедливой, более способствующей инновациям и охватывающей более широкие слои общества.

Это также означает достижение консенсуса у себя дома, с тем чтобы обеспечить более сбалансированный подход к поддержанию роста.

Замедленный рост требует, чтобы денежно-кредитная политика оставалась благоприятной. Но мы все признаем, что она сама по себе не решит эту задачу. При наличии возможностей налогово-бюджетная политика должна играть более активную роль.

В первую очередь, странам необходимо твердо следовать курсом структурных реформ, способных повысить производительность и устойчивость экономики.

Отмечу снижение барьеров для выхода на рынок услуг, борьбу с гендерной дискриминацией на рынке труда и модернизацию правовых основ для сокращения бюрократизма и борьбы с коррупцией.

Проведение структурных реформ никогда не было легкой задачей. Иногда реформы связаны с противодействием укоренившимся своекорыстным группам. И они требуют уделять пристальное внимание последствиям для уязвимых групп.

Но они имеют решающее значение для того, чтобы преодолеть фазу посредственных темпов роста, а также способствовать росту производительности, созданию рабочих мест и повышению уровня жизни.

Чем МВФ мог бы наиболее эффективно поддержать вас в этих усилиях?

3. Укрепление связи между мерами политики и людьми

Дальнейшее укрепление связи между мерами политики и жизнью людей. За счет обеспечения результатов для вас.

Я вижу три приоритетных задачи.

(a) Основные экономические показатели

Важно сосредоточить внимание на основных экономических показателях. Для сотрудников Фонда это всегда является отправным пунктом. Необходимо всегда признавать, что обоснованная экономическая политика не является конечной целью, а средством построения более процветающего общества.

Я воочию наблюдала пользу хорошей политики и последствия плохой политики. Во время валютного кризиса в Болгарии 1990-х годов моя мать потеряла из-за инфляции 98 процентов накопленных за всю жизнь сбережений.

Я всегда помню об этом, когда рассматриваю экономические программы.

Хорошим примером служит Ямайка, где две программы, поддерживаемые Фондом, привели к ощутимым результатам: снижение государственного долга на 50 процентов ВВП, исторически низкая безработица и стабильность инфляции. Я хотела бы отметить правительство Ямайки, которое применило весьма творческий подход для привлечения общества на свою сторону, используя музыку регги для освещения преимуществ низкой инфляции.

Эта нацеленность на результаты определяет текущую эволюцию применяемого Фондом подхода: совершенствование структуры наших программ кредитования, в том числе расширение финансовой поддержки стран с низкими доходами по нулевой процентной ставке; укрепление надзора для повышения его действенности; и дальнейшая интеграция нашей деятельности по развитию потенциала с надзором и кредитованием.

Ввиду неустойчивых перспектив мы должны идти еще дальше.

Это значит уделять еще больше внимания странам, которые более всего пострадали бы в случае спада, — например, уязвимым государствам, и еще более эффективно использовать наши инструменты, в том числе превентивные инструменты.

Прежде всего это означает еще больший учет условий отдельных стран в нашей работе. Это позволит нам достичь еще лучших результатов в работе для вас.

( b) Всеобъемлющий рост

Вторая приоритетная задача — сосредоточить усилия на том, что важнее всего для людей в их повседневной жизни.

Более качественная и лучше оплачиваемая работа, расширение доступа к финансированию и возможностей для женщин и молодежи — все это области, в которых необходимы более действенные реформы и больше государственных и частных инвестиций.

Это поможет странам сделать свою экономику и более конкурентоспособной, и более инклюзивной. Цель заключается в том, чтобы высвободить полностью потенциал человеческого капитала во всех странах.

Другими словами, если вы хотите стать богатыми завтра, в людей следует инвестировать сегодня.

Поэтому вполне обоснованно, что Фонд значительно активизировал свою работу со странами в вопросах социальных расходов.

В Гане — это содействие в создании бюджетного пространства для увеличения расходов на образование. В Грузии — поддержка действий по увеличению минимальной государственной пенсии. В Египте — помощь в расширении программы денежных трансфертов малообеспеченным [iv].

И во многих странах — помощь в наращивании государственных доходов, которое необходимо для продвижения к Целям в области устойчивого развития.

Мы будем сохранять набранные темпы работы, продолжая опираться на сильные стороны Фонда. Благодаря нашему глобальному составу у нас есть уникальная возможность учитывать опыт разных стран и многих лет работы — в этом году мы отмечаем 75-летие нашей организации.

История также учит нас тому, что наш успех зависит от прочных партнерских отношений, в том числе с другими международными организациями, такими как Всемирный банк.

Вспомните о том, чего мы уже достигли совместными усилиями: от облегчения бремени задолженности в странах с низкими доходами до оценок финансовой стабильности в широком круге стран и эффективной работы по финтеху и его последствиям для всех стран.

Я твердо намерена работать с Дэвидом Малпассом для дальнейшего расширения нашего сотрудничества в основных важных с макроэкономической точки зрения сферах, а также на местах в странах, которые имеют программы с МВФ.

(c) Активизация международного сотрудничества

Это подводит меня к третьему приоритетному направлению — активизации международного сотрудничества.

Я всегда высоко ценила приверженность МВФ возведению мостов между странами. Некоторые страны теперь менее склонны к взаимодействию с другими странами, но в то же время мировая экономика становится все более взаимосвязанной.

Очень много проблем можно эффективно решать только совместными действиями. Одна их них — изменение климата. В этой области мне отрадно наблюдать продолжающуюся работу МВФ по ограничению изменения климата и адаптации к его последствиям, особенно в определении платы за выбросы углерода и повышении устойчивости.

Меры в области торговли также требуют увеличения, а не сокращения международного сотрудничества.

Это также касается налогообложения предприятий, финансового регулирования и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В этот период повышенной неопределенности нам также необходима надежная глобальная система финансовой безопасности, в центре которой находится обеспеченный достаточными ресурсами МВФ.

Поддержание высокого финансового потенциала МВФ является одной из первоочередных задач, наряду с дальнейшими усилиями для того, чтобы система управления МВФ все более полно отражала динамичные характеристики стран-членов.

По данному критически важному вопросу я рада сообщить вам, что сегодня утром МВФК одобрил пакет мер, который гарантирует, что МВФ будет по-прежнему обладать достаточными ресурсами и обеспечивать полную уверенность государств-членов в том, что Фонд сможет оказывать им достаточную поддержку и что реформы квот и управления продолжатся в рамках 16-го Общего пересмотра квот.

МВФ, обладающий надлежащими ресурсами и надлежащей структурой представительства стран, будет еще более эффективно удовлетворять ваши потребности.

Для повышения эффективности необходимо такжеизвлекать выводы из опыта и в то же время продолжать модернизацию Фонда: оптимизировать наши системы, использовать новые технологии и далее повышатьразнообразие нашего персонала — ценнейшего достояния МВФ. Вашего ценнейшего достояния.

Я хочу выразить глубокую благодарность сотрудникам за их неустанный труд в ваших интересах.

Я также хочу поблагодарить свою команду руководителей и наших исполнительных директоров. Спасибо вам, что оказали мне доверие.

4. Заключение

Возможность служить нашим 189 государствам-членам, большим и малым, богатым и бедным, — самая высокая честь в моей жизни.

Как человек, выросший за «железным занавесом», я и подумать не могла, что когда-то возглавлю МВФ. В этом заключается простой урок:

Нет ничего невозможного. Процесс перемен не остановить. В наших силах построить лучший мир.

Спасибо за внимание!

[i] По реальному ВВП (на основе ППС).

[ii] МВФ, апрельский выпуск «Перспектив развития мировой экономики» 2019 года.

[iv] Документ МВФ по вопросам политики (2019 год): A Strategy for IMF Engagement on Social Spending (Стратегия взаимодействия МВФ в области социальных расходов) .

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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