Source: Russia Federal Space

#История#ЦПК#Главное18.10.2019 09:00

Юбилеи космических полётов

Октябрь по праву считается одним из самых «космических» месяцев в году. Сразу вспоминается 4 октября 1957 года — день запуска первого искусственного спутника Земли, положивший начало космической эры человечества. Но ещё во второй осенний месяц состоялись космические полёты, ставшие прорывом инженерной мысли и до сих пор значимые для ракетно-космической отрасли.

Первый многоместный корабль

55 лет назад, 12 октября 1964 года, ракета-носитель 11А57 вывела на орбиту первый в мире трёхместный космический корабль «Восход», пилотируемый экипажем в составе: Владимир Комаров (командир), Константин Феоктистов (научный сотрудник-космонавт) и Борис Егоров (врач-космонавт). Впервые на одном корабле три специалиста разного профиля, дополняя друг друга, вели одновременно комплексные физико-технические и медико-биологические исследования. При этом никто из «Рубинов» (позывной экипажа) ранее не летал в космос, но каждый из них был настоящим профессионалом в своей области, что должно было минимизировать риски в полёте.

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Врач, Борис Егоров, проверял на себе действие невесомости и сравнивал реакцию своего организма с ощущениями других членов экипажа; учёный, Константин Феоктистов, наблюдал за горизонтом, полярным сиянием, светящимися частицами за окнами иллюминаторов; а командир экипажа, Владимир Комаров, оценивал управляемость корабля, проверял ориентировку по звёздам и наблюдал ориентиры на Земле.

Сбор научной информации не прекращался ни на минуту. Их предшественники были вынуждены часть времени тратить на сон, приём пищи и прерывать исследования. На «Восходе» постоянно работали два члена экипажа, а один отдыхал. В этом полёте были испытаны конструкция и эксплуатационные характеристики нового пилотируемого корабля, его системы и оборудование; исследованы работоспособность и взаимодействие группы космонавтов; проверены режим труда и отдыха, взаимозаменяемость; проведены научные исследования в условиях длительного космического полёта.

На корабле «Восход» было установлено более совершенное и разнообразное оборудование, например, новая система ориентации, позволяющая точно определять расположение корабля в пространстве и уточнять его положение относительно поверхности нашей планеты. В этом полёте также состоялся первый телевизионный сеанс связи с Землёй.

Это был самый рискованный советский космический полёт: чтобы поместить трёх космонавтов в одну кабину, пришлось отказаться не только от возможности их катапультирования, но и от спасательных скафандров. Но программа полёта была выполнена полностью и завершилась мягкой посадкой. Экипаж корабля «Восход» за сутки установил два абсолютных мировых рекорда: максимальной высоты космического полёта (408 км) и максимальной массы (5320 кг), поднятой на такую высоту.

Женщина на борту

С этого момента стало ясно, что три человека в экипаже — оптимальный вариант. И со временем экипажи стали не только международными. Вместе с храбрыми мужчинами в космос отправляются и представительницы прекрасного пола.

Так, 25 лет назад, 4 октября 1994 года, на корабле «Союз ТМ-20» на станцию «Мир» отправился экипаж в составе Александра Викторенко (командир), Елены Кондаковой (бортинженер) и Ульфа Дитриха Мербольда (космонавт-исследователь).

Это был не только первый совместный полёт с участием астронавта Европейского космического агентства, но и первый длительный полёт женщины-космонавта. После десятилетнего перерыва в состав 17-й основной экспедиции на станцию «Мир» вошла женщина, причём в статусе бортинженера для выполнения пятимесячного полёта.

«Великолепная семёрка»

Почти каждый пилотируемый полёт космических кораблей приносит новые достижения. Но никак нельзя пройти мимо ещё одного значимого юбилея этого октября. Полвека назад состоялся тройной полёт КК «Союз-6/7/8». Впервые экипажам предстояло отработать методику одновременного управления кораблями и испытать различные способы сварки металлов в условиях космического вакуума и невесомости.

Советский Союз вновь удивил весь мир, запустив в космос с интервалом в сутки сразу три пилотируемых корабля. 11 октября 1969 года стартовал в космос корабль «Союз-6» с Георгием Шониным (командир) и Валерием Кубасовым (бортинженер) на борту. На следующий день, 12 октября 1969 года, с космодрома Байконур на орбиту Земли был выведен космический корабль «Союз-7» с экипажем из трёх человек: командир корабля Анатолий Филипченко, бортинженер Владислав Волков и инженер-исследователь Виктор Горбатко. А 13 октября 1969 года был запущен третий космический корабль — «Союз-8» — с экипажем в составе Владимира Шаталова (командир) и Алексея Елисеева (бортинженер). Так начался первый в истории освоения космоса групповой полёт трёх космических кораблей, общая численность экипажей которых составила семь человек.

Экипажам предстояло выполнить ряд важных технических и научно-исследовательских задач: маневрирование трёх кораблей на орбите с использованием ручного управления и сближение при взаимной ориентации, удерживание заданной ориентации для обеспечения выполнения других технических и научных экспериментов. Кроме того, экипажам предстояло отработать методы автономной навигации, провести контроль работы бортовых систем, испытать различные бортовые приборы, осуществлять радиосвязь с Землёй и между кораблями, вести телевизионные репортажи и т.д.

16 октября космонавтами был проведён уникальный эксперимент по сварке в космосе.

«…Была создана автономная сварочная установка „Вулкан“ весом около 50 килограммов, — позднее рассказывал Валерий Кубасов. — Эта установка предназначена для автоматической сварки тремя способами: сжатой дугой (низкотемпературной плазмой), электронным лучом и плавящимся электродом. Сварочный узел „Вулкана“ был смонтирован в орбитальном отсеке „Союза-6“, а пульт для дистанционного управления размещался в кабине корабля. Успешно проведённый эксперимент по сварке в условиях космического полёта открывает дальнейшие перспективы в выполнении строительных и монтажных работ в космосе».

Эксперименты и исследования были выполнены, и корабли с интервалом в сутки пошли на посадку. 16 октября 1969 года приземлился экипаж «Союза-6», а 17 и 18 октября — экипажи «Союза-7» и «Союза-8» соответственно. Тройной полёт был успешно завершён.

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