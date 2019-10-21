А. Кондратенко: На Кубани созданы необходимые условия транспортировки больных до диализных центров

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе работы в регионе сенатор провел прием граждан.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Алексей Кондратенко КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края провёл приём граждан в регионе.

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К парламентарию обратилась жители Краснодара с вопросом о возмещении людям с хронической почечной недостаточностью транспортных расходов, потраченных в процессе следования от дома до места получения медицинской помощи.

Алексей Кондратенко отметил, что на Кубани создана довольно большая сеть диализных центров, а для пациентов медпомощь бесплатная. Как напомнил сенатор, оплата транспортировки почечных больных из региональных бюджетов является отдельным пунктом, включенным в утвержденную программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на 2018–2020 годы на основании поручения Президента РФ.

«В Краснодарском крае отлажен алгоритм транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии. Также созданы диализные комиссии, которые в свою очередь постоянно проводят анализ и оптимизацию процесса», — сказал Алексей Кондратенко. По словам парламентария, важно повышать информированность граждан о существующих возможностях.

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