А. Кутепов: Необходимо разработать концепцию учета всех информационных систем о земле

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по экономической политике провел парламентские слушания на тему «Об итогах внедрения автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра».

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел парламентские слушания на тему «Об итогах внедрения автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра».

Парламентские слушания Комитета СФ по экономической политике

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Парламентские слушания Комитета СФ по экономической политике

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Парламентские слушания Комитета СФ по экономической политике

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Парламентские слушания Комитета СФ по экономической политике

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Парламентские слушания Комитета СФ по экономической политике

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Парламентские слушания Комитета СФ по экономической политике

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Ирек Ялалов

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Андрей Кутепов

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Парламентские слушания Комитета СФ по экономической политике

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Алексей Кондратенко

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Людмила Талабаева

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Парламентские слушания Комитета СФ по экономической политике

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Парламентские слушания Комитета СФ по экономической политике

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Парламентские слушания Комитета СФ по экономической политике

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В слушаниях приняли участие члены СФ, представители Министерства экономического развития, Федеральной службы государственной регистрации, 5кадастра и картографии, Федеральной налоговой службы, Счетной палаты, Генеральной прокуратуры, региональных органов государственной власти, общественных и коммерческих организаций.

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Андрей Кутепов напомнил, что автоматизированная система ведения государственного земельного кадастра создавалась в начале 2000-х годов. С 1 марта 2008 года сведения о земле учитывались согласно Федеральному закону «О государственном кадастре недвижимости».

С 1 января 2017 года основным реестром является федеральная государственная информационная система Единый государственный реестр недвижимости

Сенатор отметил, что с 1 января 2017 года основным реестром является федеральная государственная информационная система Единый государственный реестр недвижимости. В субъектах на постоянной основе взаимодействуют органы государственной власти, местного самоуправления, бюджетных организаций с органами Росреестра по вопросу наполнения ЕГРН сведениями о земельных участках, а также о зонах с особыми условиями использования территорий, границах административно-территориальных образований.

«Несмотря на частичное решение задач, поставленных в федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости», в сфере государственного кадастрового учета земельных участков остается много проблем», — сказал Андрей Кутепов…

Парламентарий подчеркнул, что необходима разработка концепции учета всех информационных систем о земле и приведение их на новой цифровой основе к максимально единой системе координат, совпадения по целям, детализации информации, способам ее получения, обработки и предоставления.

По его словам, при ведении работ по описанию границ субъектов РФ, муниципальных образований, по описанию местоположения границ населенных пунктов значительной проблемой является большое количество пересечений указанных границ с границами уже стоящих на государственном кадастровом учете земельных участков.

«Во многих регионах возникают сложности, связанные с нестабильной работой сервиса Росреестра», — отметил Андрей Кутепов.

По его словам, требует законодательного обеспечения безвозмездный обмен информацией, содержащейся в ЕГРН, для бюджетных учреждений, созданных регионами по определению кадастровой стоимости. Не урегулирован отказ от права собственности на земельные участки публичными образованиями. Также необходимо упростить порядок получения субсидий регионами на проведение комплексных кадастровых работ, указал Андрей Кутепов.

Требует законодательного обеспечения безвозмездный обмен информацией, содержащейся в ЕГРН, для бюджетных учреждений, созданных регионами по определению кадастровой стоимости

Заместитель руководителя Росреестра Вячеслав Спиренков проинформировал о структуре Единого государственного реестра недвижимости правовых основах его ведения. В настоящий момент Росреестр оказывает государственные услуги и обеспечивает государственный надзор в этой сфере. При этом 65 процентов услуг оказывается в электронном виде. «Каждую секунду оказываются три услуги. Существенный рост – 27 процентов по итогам 2018 года – предоставление сведений и 16 процентов – рост по всем видам услуг. Существенно сократились сроки регистрации земельных участков и постановки на кадастровый учет».

Участники заседания отметили, что, несмотря на частичное решение задач, поставленных в ФЦП на 2014–2020 годы в части государственного кадастрового учета земельных участков, остаются проблемы, требующие срочного решения. В частности, ФГИС ЕГРН является системой, многие процессы в которой автоматизированы. Так, при запросе сведений через сайт Росреестра автоматически формируются выписки о правах отдельного лица. Вместе с тем, система самостоятельно не может принимать решения о постановке на государственный кадастровый учет земельных участков. В некоторых регионах из‑за отсутствия технической возможности перехода на систему ФГИС ЕГРН до сих пор функционирует устаревшая система. Существует ряд технических проблем.

На заседании отмечено, что одной из наиболее актуальных проблем, как для физических, так и для юридических лиц является методика определения кадастровой стоимости. Эта проблема требует самостоятельного и детального обсуждения.

Участники парламентских слушаний рекомендовали Правительству РФ рассмотреть возможность законодательного обеспечения безвозмездного обмена информацией, содержащейся в ЕГРН, для бюджетных учреждений, созданных регионами и наделенными полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, в рамках автоматизированной системы ведения государственного кадастра недвижимости.

Правительству предложено разработать концепцию инвентаризации всех информационных систем о земле, которые ведутся разными ведомствами, и привести их на новой цифровой основе к максимально единой системе координат, совпадения по целям, детализации информации, способам ее получения, обработки и предоставления.

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