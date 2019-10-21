Source: Russia – Council of the Federation

Делегация Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре посетила КНР в рамках межпарламентской деятельности.

Делегация Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре во главе с заместителем председателя Комитета СФ Виктором Смирновым СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области посетила с рабочим визитом Китайскую Народную Республику.

В составе делегации — члены Комитета СФ по науке, образованию и культуре Елена Грешнякова, ГрешняковаЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края Наталия Косихина, КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области Ольга Хохлова, ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области а также ректор Марийского госуниверситета, член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Михаил Швецов.

В рамках визита состоялись встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в КНР Андреем Денисовым, заместителем Председателя Комиссии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) по образованию, науке, культуре и здравоохранению, членом Постоянного комитета ВСНП Ду Юйбо и членами Комиссии.

Визит делегации СФ в КНР

Члены Комитета СФ посетили Пекинский государственный университет и Столичный педагогический университет, провели переговоры с руководством Китайской ассоциации преподавателей русского языка и литературы, пообщались с преподавателями и студентами-русистами. Сенаторы также познакомились со средней школой «Лухэ», в которой учащиеся в качестве иностранного обязательно изучают русский язык.

Законодатели провели встречу с руководством Российского культурного центра в Пекине и ознакомились с работой центра.

Как отметил Виктор Смирнов, целью визита стало развитие межпарламентского сотрудничества с Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) в сфере образования и культуры. Сенатор отметил высокий уровень взаимодействия между Россией и Китаем в гуманитарной области.

Взаимодействие России и Китая в области образования и культуры интенсивно развивается

«В этом году наши государства отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. Взаимодействие России и Китая в области образования и культуры интенсивно развивается. В настоящее время суммарное количество участников двусторонних обменов составило почти 90 тысяч человек. В китайском обществе на подъеме интерес к российскому искусству. Коллеги из ВСНП выразили готовность всемерно поддерживать творческие гастроли и выставочные проекты из нашей страны», — отметил парламентарий.

Виктор Смирнов затронул вопросы содействия развитию первого российско-китайского университета в Шаньчжане, образованного совместно Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Пекинским политехническим университетом.

Отдельное внимание законодатель уделил изучению русского языка в Китае. «Состоявшиеся встречи в вузах КНР подтверждают заинтересованность молодежи в изучении русского языка, который считают одним из самых перспективных. Всекитайский конкурс по русскому языку является тому ярким подтверждением», — пояснил Виктор Смирнов.

В ходе визита отдельно обсуждались вопросы расширения сотрудничества между педагогическими вузами РФ и КНР.

«Регулярно проводимый российско-китайский педагогический форум является эффективным способом распространения лучших дидактических наработок ученых-педагогов наших стран. Совместно реализуемый проект «Учитель Великого Шелкового пути» по нашему согласию с китайскими коллегами может стать прочной основой для взаимодействия педагогических вузов России и Китая», — заключил Виктор Смирнов.

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