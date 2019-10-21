Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное21.10.2019 19:39

Всероссийский молодежный фестиваль «Космофест Восточный»

С 17 по 18 октября в Амурской области прошел V Всероссийский молодежный космический фестиваль «Космофест Восточный». Ведущие эксперты ракетно-космической отрасли, новые форматы мероприятий и инновационные идеи развития отечественной космонавтики — то, что делает этотФестиваль уникальным событием для всей страны.

Мероприятие объединило более 2 000 участников, не только из Амурской области и Дальневосточного федерального округа, но и из множества регионов России. Традиционно первый день Фестиваля прошел в городе Благовещенске, основными площадками мероприятия стали — Амурский государственный университет, коворкинг-центр «Точка Кипения» и Амурская областная филармония.

Программа «Космофеста» включала в себя разнообразные по формату образовательные активности. Впервый день набазе Амурского государственного университета стартовала работа выставочно-интерактивной площадки, на которой были представлены: тренажер стыковки транспортного пилотируемого корабля «Союз» с Международной космической станцией, симулятор выхода космонавтов в открытый космос в виртуальной реальности, экспозиции, посвященные медицинским аспектам подготовки космонавтов к условиям микрогравитации, системам жизнеобеспечения космонавтов при полете в космос, а также прототип робота FEDOR — SkyBotF-850 — антропоморфный робот № 1. Одновременно с этим на территории города Благовещенска для всех жителей был организован образовательно-просветительский квест «Юбилейный полет», в котором приняли участие более 300 человек.

Также в рамках фестиваля была организована Стратегическая сессия «Перспективное развитие космодрома Восточный и ЗАТО Циолковский», участие в которой приняли студенты инженерно-физического факультета Амурского государственного университета, представители из Дальневосточного федерального государственного университета, Самарского государственного университета, а также молодые специалисты ракетно-космической отрасли, работающие на космодроме Восточный. Стратегическая сессия позволила участникам Фестиваля познакомиться с перспективными планами развития космодрома Восточный, а также в режиме проектных команд обсудить и презентовать экспертам отрасли свои творческие решения по социально-экономическому развитию территории ЗАТО Циолковский.

Для самых юных участников «Космофеста» прошел «Единый космический урок», участие в котором приняли более 20 школ Амурской области. Почетным гостем мероприятия стал летчик-космонавт, Герой России Юрий Шаргин, который рассказал о своей профессии и ответил школьникам на интересующие их вопросы о космосе.

Одними из самых популярных площадок фестиваля стали «Открытые лекции», посещение которых было доступно для всех жителей Амурской области. Ключевым мероприятием стала встреча с летчиком-космонавтом, Героем Российской Федерации Андреем Борисенко, которую посетили более 500 человек. Также в рамках площадки состоялась лекция, посвященная перспективному развитию антропоморфных робототехнических системв космосе и кинопоказ короткометражного космического кино от творческой группы «SpaceFilmIndustries».

Второй день фестиваля прошел на космодроме Восточный, где все участники смогли с экскурсионной программойпосетить инфраструктурукосмодрома и ЗАТО Циолковский. Традиционно, уже в течение пяти лет программа в Циолковском начинается с торжественной церемонии возложения цветов к бюсту Первого космонавта планеты Земля Юрия Алексеевича Гагарина. Также для молодых семей — специалистов ракетно-космической отрасли, проживающих в городе Циолковском, были организованы спортивные состязания, а для юных жителей города — образовательные площадки, на одной из которых были представлены тренажеры посадки лунно-взлетного посадочного комплекса и управления лунным ровером — планетоходом.

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