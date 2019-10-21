В Адыгее к длительному сроку лишения свободы осужден бывший начальник исправительного учреждения за взятку, злоупотребление и превышение должностными полномочиями

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Приговором Теучежского районного суда осужден бывший начальник ФКУ исправительная колония – 1 УФСИН России по Республике Адыгея. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Судом установлено, что в 2018 году осужденный получил от индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность на территории промышленной зоны исправительного учреждения, взятку за общее покровительство в виде автомобиля «Нива» и набора мебели на общую сумму свыше 270 тыс. рублей.

Кроме того, мужчина злоупотребил служебными полномочиями при исполнении государственного контракта и превысил должностные полномочия при приобретении оборудования для нужд исправительного учреждения за счет денежных средств индивидуального предпринимателя.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновному 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 7 лет.

Приговором удовлетворен гражданский иск прокурора республики и с осужденного в пользу Российской Федерации взыскана сумма причиненного преступлениями ущерба.

Ранее, по представлению прокурора республики осужденный был уволен из УФСИН России по Республике Адыгея в связи с утратой доверия.

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