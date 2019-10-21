В Воронежской области по итогам прокурорской проверки организация оштрафована за незаконное кредитование населения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Коминтерновского района г. Воронежа Воронежской области провела проверку соблюдения законодательства о порядке кредитования населения.

Действующим законодательством закреплено, что в целях защиты законных прав и интересов граждан деятельность по предоставлению потребительских займов вправе осуществлять организации, обладающие статусом кредитной или некредитной финансовой организации и включенные в соответствующий реестр Банка России, находящийся в открытом доступе в сети «Интернет». Контроль за деятельностью таких организаций на постоянной основе осуществляется Банком России.

Прокурорской проверкой установлено, что ООО «АВТО И ФИНАНСЫ» осуществляло в г. Воронеже незаконную деятельность по выдаче потребительских займов физическим лицам под залог транспортного средства.

Указанной организацией заключался договор купли-продажи с физическим лицом, согласно которому собственник автомобиля передавал в ООО «АВТО И ФИНАНСЫ» транспортное средство по цене значительно ниже рыночной, получая на руки денежные средства.

Впоследствии, когда необходимость в финансовом займе исчезала, между вышеуказанными контрагентами вновь заключался договор купли-продажи, согласно которому собственник забирал свой автомобиль, выкупая его у организации по цене немного выше предыдущей, то есть выплачивая сумму за пользование заемными денежными средствами.

Таким образом, ООО «АВТО И ФИНАНСЫ» фактически предоставляло гражданам потребительские кредиты в размере заниженной стоимости их транспортного средства.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов).

Мировой суд, согласившись с позицией прокурора, признал ООО «АВТО И ФИНАНСЫ» виновным в совершении указанного административного правонарушения и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.

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