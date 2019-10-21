Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Главное21.10.2019 10:19

В КБХА внедрена PLM-система

В КБХА (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш) введены в промышленную эксплуатацию модули автоматизированной системы управления жизненным циклом изделия (PLM-системы) — «Управление инженерными данными. Базовый функционал» и «Проектирование изделий. Базовый функционал».

В КБХА внедрение PLM-системы происходит в рамках проекта «Цифровые технологии проектирования и производства». Координацию работ осуществляет Управляющий комитет проекта под руководством генерального директора НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Игоря Арбузова, куратором проекта выступает заместитель генерального директора Денис Савенков.

Целью внедрения PLM-системы является переход КБХА к новой — цифровой — идеологии создания изделий. Освоение автоматизированной системы управления жизненным циклом осуществляется в привязке к разработке и производству РД0124МС — двигателя второй ступени для перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5».

В целом использование PLM-системы позволит предприятию увеличить интенсивность создания разработок, ускорит вывод новых изделий на рынок, обеспечит соответствие управленческим требованиям и оптимизирует использование ресурсов предприятия.

«Мы успешно используем апробированные в НПО Энергомаш решения на всех предприятиях интегрированной структуры ракетного двигателестроения, — отмечает начальник управления информационной поддержки жизненного цикла изделия, руководитель проекта Дмитрий Дризин. — Например, в PLM-системе выпуск разработанной электронной конструкторской документации невозможен без бизнес-процессора согласования и утверждения. Поэтому в конструкторском бюро КБХА был успешно масштабирован уже внедренный НПО Энергомаш аналогичный бизнес-процесс с небольшой кастомизацией».

В рамках проекта проектная команда НПО Энергомаш осуществила создание в КБХА высокопроизводительной серверной и сетевой инфраструктуры и оснащение рабочих мест вычислительной техникой. Также специалисты НПО Энергомаш оказывают техническую поддержку и осуществляют совместно с рабочей группой КБХА настройку PLM-системы, проводят обучение по работе с автоматизированной системой и электронной технической документацией.

В ходе опытной эксплуатации модуль «Управление инженерными данными. Базовый функционал» помог организовать работу с инженерными данными о сложных технических объектах. С его помощью осуществляется быстрый поиск и анализ массивов конструкторской и технической документации, проверка сведений, а также поддержка разработки, эксплуатации, сопровождения и утилизации изделий. Подсистема интегрирует информацию разных форматов, предоставляя её в структурированном виде.

При использовании модуля «Проектирование изделий. Базовый функционал» создаются электронные модели изделий в 3D с нанесением на них производственной информации. Это сможет повысить качество, сократить время на производство и уменьшить стоимость продукции на этапе проектирования.

Достижение необходимых результатов возможно благодаря следующему функционалу PLM-системы:

созданию базы данных «оцифрованных» электронных моделей изделий, которые будут использоваться в качестве заимствованных изделий или прототипов;

использованию ранее созданных электронных моделей изделий в качестве прототипов;

использованию единых настроек и базы нормативно-справочной информации;

автоматизации прохождения маршрутов согласования конструкторской документации, выполненной в виде электронных документов, по настроенным бизнес-процессам.

В настоящее время в КБХА проводится опытная эксплуатации модуля «Технологическая подготовка производства. Базовый функционал», которая включает следующие подсистемы: технологической подготовки производства, разработки средств технологического оснащения, подсистему создания управляющих программ для станков с ЧПУ, управления нормативно-справочной информацией.

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