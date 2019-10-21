Source: Russia – Council of the Federation

В преддверии проведения Дней региона, сенатор рассказал о Томской области, которую он представляет в Совете Федерациию.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области напомнил, что столица области — город Томск был основан в 1604 году, став одним из форпостов по защите от набегов кочевых племен. Издавна город развивался как один из центров торговли и ремесел, а природные богатства здешних мест привлекали именитых купцов и промышленников.

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«Во многом благодаря промышленному и торговому капиталу в Томске в 1888 году был открыт первый за Уралом университет и с конца XIX века город стал центром науки, культуры, а позже и инноваций. Заслуженно оценивая результаты труда и знаний многих поколений горожан, местные жители называют Томск «Сибирскими Афинами». Кстати, именно эти слова «Трудом и знанием» являются официальной частью герба административного центра», — подчеркнул сенатор.

По словам Владимира Кравченко, в настоящее время в области динамично развиваются все отрасли экономики: богатый углеводородным сырьем север региона дает около 10 млн тонн нефти и более 5 млрд куб м газа в год. Не отстает и промышленный сектор. В 2018 году рост производственного индекса обрабатывающего сектора составил 108,3 проц, за пять лет объемы производства выросли более чем на треть.

Как отметил представитель региона в Совете Федерации, славится Томск и бизнес-активностью. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе составляет 43,5 тыс. единиц при численности трудоспособного населения области чуть больше 600 000 человек.

«Ключевым звеном в деле развития области, конечно же, является экономика знаний. Умело используя потенциал научно-образовательного комплекса, томичи внедряют самые передовые технологии во всех сферах: от сектора услуг до сельского хозяйства», — сказал Владимир Кравченко.

Так, по его словам, за последние пять лет у организаций региона возросли затраты на инновации практически в два раза, составив 15,8 млрд рублей. В 2018 году организациями научно-образовательного комплекса Томской области выполнено научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ на 8,1 млрд рублей. По доле же внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП область занимает шестое место в России и первое — в Сибирском федеральном округе.

«Томичи — лидеры по производительности научной деятельности, первые по созданию в стране технопарков, флагманы в сфере ядерной энергетики, пионеры в открытии особой экономической зоны. Всего этого жители сибирского края добились благодаря своему характеру, знаниям и трудолюбию. Томск претендует на создание научно-образовательного центра мирового уровня», — отметил Владимир Кравченко, напомнив, что по инициативе губернатора региона Сергея Жвачкина должен быть построен мегасовременный студенческий кампус, рассчитанный принять пятнадцать тысяч молодых талантов.

Томичи — лидеры по производительности научной деятельности, первые по созданию в стране технопарков

«Эти показатели могут быть еще более впечатляющими, если оставить часть собираемых на территории налогов в областной казне. В прошлом году Томская область перечислила в федеральный центр налогов больше, чем несколько регионов-соседей вместе взятых. При этом коэффициент бюджетной обеспеченности региона долгие годы остается почти на треть ниже общероссийских показателей», — подчеркнул сенатор.

Владимир Кравченко отметил, что поддержка региона через создание мощнейших институтов развития было приоритетным направлением политики и советских руководителей, свидетельством чему является доверие, оказанное представителям томской инженерной мысли по реализации важнейшего атомного проекта — созданию Сибирского химического комбината, который недавно отметил свое семидесятилетие и был награжден Почетной грамотой Совета Федерации.

«Сегодня региону нужны «собственные» деньги, прежде всего, на реализацию программ, связанных с общегосударственными интересами», — подчеркнул представитель региона в Совете Федерации.

По его мнению, одной из первоочередных задач является создание комфортных условий для подрастающего поколения, поскольку в «Сибирских Афинах» учатся более 10 тысяч человек из 68 стран мира, а всего в Томске — более 59 тыс студентов.

«Мы очень хотим, чтобы они продолжали трудиться на благо Отечества, оставаясь в городе, где для них создана уникальная научно-образовательная экосистема. Здесь они могут учиться и с успехом применять свои знания на практике», — подчеркнул Владимир Кравченко.

По словам сенатора, авторитетные эксперты поместили Томск в топ-50 инновационных регионов мира, город входит в сотню лучших студенческих городов, а среди самых комфортных для студентов территорий России он занимает почетное второе место. «Если подкрепить эту энергию финансовыми ресурсами — наш уникальный наукоград даст государству новые налоги, создаст самые современные производства, внеся свою значимую лепту в укрепление благосостояния всей страны».

Сенатор также подчеркнул, что особые надежды в регионе возлагают на реализацию президентских нацпроектов. «Ожидается, что до 2021 года на инициативы главы государства в регионе будет израсходовано более 40 миллиардов рублей. Новые образовательные возможности, самые современные дороги, дополнительный виток в развитии производств, инновационной отрасли, поддержка социальной сферы — это будет сделано в самое ближайшее время. Область готова к этому. Губернатор Сергей Жвачкин ЖвачкинСергей АнатольевичГубернатор Томской области создал надежный плацдарм для реализации таких проектов. Уверен, их плоды будут приносить пользу гражданам многие десятилетия», — подчеркнул Владимир Кравченко.

«Немало ожиданий у нас связано и от прохождения в стенах Совета Федерации Дней Томской области. Мы с коллегами-сенаторами достаточно часто посещаем с рабочими визитами другие территории и своими глазами убедились: те рекомендации к органам власти, которые принимаются в рамках этого мероприятия, выполняются. Все предложения, которые команда области будет озвучивать в стенах верхней палаты, направлены на то, чтобы регион укреплялся, делая тем самым сильнее всю страну. Федеральным властям мы будем рекомендовать, в частности, оказать содействие региону в развитии транспортной инфраструктуры региона, экосистемы бизнеса, поддержке социальной сферы, инновационных проектов», — сказал представитель региона.

«Надеемся, что Томская область упрочит свои позиции, подтвердив в очередной раз свой статус острова инноваций в океане ресурсов. Дело за малым: помножить энергию томичей на федеральную поддержку, ведь инвестиции в регионы – лучший вклад в развитие страны», — заключил Владимир Кравченко.

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