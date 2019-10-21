Source: Russia – Council of the Federation

Накануне проведения в Совете Федерации Дней Томской области сенатор рассказал о приоритетах развития региона.

Бескрайняя тайга, суровый сибирский климат, крупнейшее на планете Васюганское болото, первая в мире промышленная атомная электростанция и самая большая в России концентрация научных сотрудников, преподавателей и студентов. Все это – Томская область.

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«В 1778 году в Томске был заложен первый за Уралом императорский университет. А в 1896-м – первый в русской Азии технологический институт. Больше 140 лет вектор развития Томской области тесно связан с наукой и высшим образованием, со студенчеством и новыми технологиями», – рассказал заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Томской области Виктор Кресс. КрессВиктор Мельхиоровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Томской области

В томских университетах учатся студенты из 79 стран мира и 78 регионов России

По его словам, благодаря университетам и академическим институтам, в регионе появился первый в СССР технопарк, первый в России студенческий бизнес-инкубатор, первая в стране особая экономическая зона технико-внедренческого типа. Больше ста высокотехнологичных компаний Томской области экспортируют свою продукцию за рубеж. В томских университетах учатся студенты из 79 стран мира и 78 регионов России.

Сенатор отметил, что Томский государственный и Томский политехнический университеты имеют статус национальных исследовательских, участвуют в федеральном проекте «5–100» по повышению конкурентоспособности российской высшей школы. Томская область активно участвует в национальном проекте «Образование», в соответствие с которым построит межуниверситетский многофункциональный студенческий городок на 20 тысяч человек, и национальном проекте «Наука», в рамках которого регион претендует на статус научно-образовательного центра мирового уровня.

«Развитие науки, высшего образования, высоких технологий, инновационной активности – сегодня одна из целей руководства страны, а для нашей Томской области – это приоритет номер один. Администрация Томской области уделяет этому колоссальное внимание. Наш профильный комитет Совета Федерации регулярно рассматривает законопроекты, инициативы и предложения по ускорению развития в этой сфере. Всегда проецирую эти новации на Томскую область, обсуждаю инициативы с губернатором, с ректорами и профессорами», – добавил Виктор Кресс.

Как сказал сенатор, Томская область, одинаково удаленная от всех границ – регион, открытый для мира. «Год назад, в октябре, регион впервые в истории России посетили послы и первые лица дипломатических представительств практически всех стран Евросоюза в Российской Федерации во главе с послом ЕС Маркусом Эдерером», — напомнил представитель субъекта РФ.

«Томичи основательно подготовились к Дням региона в Совете Федерации. Уверен, для Томской области, да и для верхней палаты российского парламента эти дни станут не формальным событием, а будут насыщены встречами, обсуждением и дельными предложениями. Сибиряки иначе работать не умеют», – подчеркнул Виктор Кресс.

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