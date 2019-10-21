В. Новожилов: Мы должны создать все условия для обучения детей вне зависимости от расположения школы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Судромскую основную общеобразовательную школу №13 в Архангельской области.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области в рамках поездки в регион посетил Судромскую основную общеобразовательную школу №13 Вельского района.

Виктор Новожилов провёл встречу с Виктором Черняевым, главой МО «Вельское» Дмитрием Ежовым

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Виктор Новожилов посетил Судромскую основную общеобразовательную школу №13 Вельского района

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Виктор Новожилов посетил Судромскую основную общеобразовательную школу №13 Вельского района

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Виктор Новожилов осмотрел центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

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Виктор Новожилов осмотрел центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

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Виктор Новожилов осмотрел центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

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Виктор Новожилов осмотрел центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

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Сенатор осмотрел центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», который был открыт в этом году в рамках федерального проекта «Современная школа».

«У меня особое отношение к вашей школе. Я взял строительство здания под личный контроль. И сегодня рад видеть, как школа становится современной. Новое оборудование действительно впечатляет. Прекрасные условия помогут вам в новых достижениях и победах», — отметил Виктор Новожилов.

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Вельского муниципального района Виктор Черняев, заместитель председателя Собрания депутатов района Павел Боровиков, заместитель главы администрации муниципального образования «Судромское» Людмила Волова и директор школы Елена Балакина.

Сенатор провёл встречу с Виктором Черняевым, главой МО «Вельское» Дмитрием Ежовым. Обсуждались вопросы реализации национальных проектов в Вельском районе. Особое внимание было уделено участию района в реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

По словам Виктора Новожилова, важно, чтобы жители активно включались в процесс реализации нацпроектов.

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