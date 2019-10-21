В ООО «Газпром добыча Уренгой» выбрали лучшего водителя

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

21 октября 2019, 16:45

18–19 октября в ООО «Газпром добыча Уренгой» состоялся конкурс профессионального мастерства среди водителей из пяти структурных подразделений компании.

За звание «Лучшего водителя транспортного средства» боролись 52 человека из 13 команд.

Каждый претендент на победу должен был пройти тестирование на знание правил дорожного движения и продемонстрировать на специальной трассе навыки скоростного маневрирования и управления транспортом в ограниченном пространстве.

Конкурсная трасса была составлена таким образом, чтобы учесть ситуации, с которыми водители сталкиваются в своей повседневной работе. Во время ее прохождения учитывались: скорость, чистота выполнения упражнений, знание теории и отсутствие штрафных баллов.

В итоге лучшим водителем транспортного средства стал Дмитрий Гришов из Управления технологического транспорта и специальной техники (УТТ и СТ) ООО «Газпром добыча Уренгой».

Участники соревновались не только в личном зачете, но и в командном. По итогам прохождения всех этапов конкурса призовое первое место в командном зачете завоевали водители 6 автоколонны УТТ и СТ, второе место досталось второй команде Линейно-производственного управления межпромысловых трубопроводов, а третьими стали представители 4-й автоколонны УТТ и СТ.

Справка

ООО «Газпром добыча Уренгой» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», созданное для разработки Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. В состав производственного комплекса входят: 22 установки комплексной подготовки газа, два нефтепромысла, 20 дожимных компрессорных станций, пять станций охлаждения газа, свыше 2800 эксплуатационных скважин, две компрессорные станции по утилизации попутного нефтяного газа и насосная станция подачи конденсата. За годы работы проложено свыше 1300 км межпромысловых и 2800 км внутрипромысловых продуктопроводов, создана мощная промышленная инфраструктура, обеспечивающая надежную работу нефтяных и газовых промыслов.

Природоохранная деятельность ООО «Газпром добыча Уренгой» сертифицирована в соответствии с международными стандартами ISO 14001 и признана соответствующей требованиям экологического менеджмента. На предприятии трудятся более 12 тыс. человек. Головной офис находится в Новом Уренгое.

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