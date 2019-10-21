В. Павленко: Установленный в Архангельске памятный знак посвящен матерям солдат, не вернувшихся с войны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии памятного знака «Солдатским матерям» на Архангельском мемориале «Площадь памяти».

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Архангельской области Виктор Павленко ПавленкоВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Архангельской области в ходе работы в регионе принял участие в открытии памятного знака «Солдатским матерям». Он установлен в Архангельске на мемориале Площадь памяти.

Виктор Павленко принял участие в открытии памятного знака «Солдатским матерям» на Архангельском мемориале «Площадь памяти»

1 из 10

Виктор Павленко принял участие в открытии памятного знака «Солдатским матерям» на Архангельском мемориале «Площадь памяти»

2 из 10

Виктор Павленко принял участие в открытии памятного знака «Солдатским матерям» на Архангельском мемориале «Площадь памяти»

3 из 10

Виктор Павленко принял участие в открытии памятного знака «Солдатским матерям» на Архангельском мемориале «Площадь памяти»

4 из 10

Виктор Павленко принял участие в открытии памятного знака «Солдатским матерям» на Архангельском мемориале «Площадь памяти»

5 из 10

Виктор Павленко принял участие в открытии памятного знака «Солдатским матерям» на Архангельском мемориале «Площадь памяти»

6 из 10

Виктор Павленко принял участие в открытии памятного знака «Солдатским матерям» на Архангельском мемориале «Площадь памяти»

7 из 10

Виктор Павленко принял участие в открытии памятного знака «Солдатским матерям» на Архангельском мемориале «Площадь памяти»

8 из 10

Виктор Павленко принял участие в открытии памятного знака «Солдатским матерям» на Архангельском мемориале «Площадь памяти»

9 из 10

Виктор Павленко принял участие в открытии памятного знака «Солдатским матерям» на Архангельском мемориале «Площадь памяти»

10 из 10

Сенатор отметил, что Площадь памяти стала первым в СССР мемориалом погибшим в Афганистане воинам-интернационалистам, где были перезахоронены павшие солдаты. Благодаря усилиям общественной организации «Долг» за три десятилетия он стал настоящим мемориальным комплексом, посвященным всем участникам локальных конфликтов.

Площадь памяти стала первым в СССР мемориалом погибшим в Афганистане воинам-интернационалистам

«Сегодня мы отмечаем 35-летие одного из самых активных общественных объединений Поморья – организации «Долг». Его создали тогда молодые ребята, которые выполнили свой интернациональный долг в Афганистане», — сказал Виктор Павленко.

По словам парламентария, оказавшего содействие в изготовлении и установке нового памятного знака, он посвящен матерям не вернувшихся с войны солдат. «Они отдали Родине самое дорогое — своих сыновей. Низкий им поклон», — подчеркнул сенатор.

В торжественном митинге на Площади памяти приняли участие представители правительства региона, областного Собрания депутатов, городской администрации, жители Архангельска.

MIL OSI