Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в Католиковских чтениях, прошедших в Сыктывкаре.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми Валерий Марков МарковВалерий Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми принял участие в Католиковских чтениях на тему «Традиции народного учителя СССР А.А. Католикова в современных условиях. Опыт регионов».

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Сенатор отметил, что в ходе мероприятия педагогическая общественность не только Республики Коми, но и многих регионов России, обсудила приоритетные направления государственной политики в области защиты прав детей, лишившихся родительского попечения, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Заслуженный учитель России, член-корреспондент Российской академии образования, директор агрошколы-интерната для детей-сирот Александр Католиков доказал роль труда в становлении личности ребенка. Являясь выдающимся учеником Антона Макаренко, он был связан с жизнью детей не только в школе, но и за ее пределами», — сказал Валерий Марков.

На секционных заседаниях прозвучали предложения по развитию и сохранению традиций воспитательной системы Католикова. Обсуждались вопросы подготовки воспитанников к самостоятельной жизни, устройства детей на семейные формы воспитания, организации постинтернатного сопровождения выпускников и их социальной адаптации в образовательных организациях.

Участники чтений также посетили учебно-опытное хозяйство, созданное педагогом для полноценного отдыха детей и приобщения их к труду.

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