В. Харлов: Проведение Дней Франции в Ульяновской области послужит дальнейшему развитию российско-французских отношений

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в мероприятиях, прошедших в рамках Дней Франции в регионе.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ульяновской области Вадим Харлов ХарловВадим Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ульяновской области принял участие в мероприятиях, прошедших в рамках Дней Франции в регионе.

На различных площадках Ульяновска были организованы «круглые столы», викторины для школьников, дни французской кухни, показы короткометражных фильмов Каннского фестиваля.

Вадим Харлов отметил, что российско-французские отношения имеют многовековую историю, и их развитие призвано объединять поколения, способствовать распространению знаний об истории и культуре обоих государств.

Российско-французские отношения имеют многовековую историю, и их развитие призвано объединять поколения

По словам сенатора, знаковым событием для города стало открытие регионального отделения культурно-просветительской организации «Альянс Франсез», которое стало 13-м в России. На мероприятие прибыли Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в РФ Сильви Берманн и Президент Фонда «Альянс Франсез» Ален-Пьер Деженн. Организация была основана в Париже в 1883 г. с целью распространения французского языка по всему миру и содействия диалогу культур.

«Теперь все желающие, в большей части молодое поколение, смогут изучать французский язык, знакомиться с французской культурой, литературой непосредственно от носителей языка. Немаловажно и то, что будут действовать бесплатные места в группах для детей из малообеспеченных семей», — сказал Вадим Харлов. Региональное отделение также займется организацией мастер-классов, выставок, гастролей театральных коллективов и музыкальных ансамблей из Франции.

MIL OSI