Г. Карелова: Воронежская область присоединится к Всероссийской акции «Онкопатруль»

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках акции пройдет онкоскрининг на заводе «Воронежстальмост».

В Воронежской области пройдет серия мероприятий Всероссийского проекта «Онкопатруль», в рамках которого онкологический скрининг прошли более 1100 человек в четырех регионах страны. О старте проекта в Воронеже рассказала заместитель Председателя Совета Федерации, представитель региона в верхней палате парламента Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

«Главная цель акции – сохранить здоровье населения России и снизить смертности от онкологии путем раннего выявления онкозаболеваний через формирование здорового образа жизни и онконастороженности у граждан России», — подчеркнула вице-спикер СФ.

Благодаря этому федеральному проекту во всех субъектах Российской Федерации планируется организовать 420 центров амбулаторной онкологической помощи

По ее словам, проблема очень серьезная. Онкологические заболевания являются одной из главных причин смертности По данным Всемирной организации здравоохранения, только в 2018 г. от онкологии умерло 9,6 млн человек на планете. Сегодня рак становится причиной каждой шестой смерти в мире, что делает его не только угрозой для демографии, но и серьезной социально-экономической проблемой на национальном уровне и в международном масштабе. Для ее решения в России по поручению Президента России с 1 января 2019 г. началась реализация масштабной программы по профилактике, диагностике и лечению онкологических заболеваний в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», на который выделено 969 млрд руб. до 2024 г. Уже принято решение о выделении дополнительно 50 млрд руб. в 2020 г. на борьбу с онкологией. Таким образом, в следующем году на эти цели будет направлено 120 млрд руб.

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Как проинформировала Галина Карелова, благодаря этому федеральному проекту во всех субъектах Российской Федерации планируется организовать 420 центров амбулаторной онкологической помощи, 45 федеральных и 160 региональных онкологических больниц и диспансеров будут переоснащены современным медицинским оборудованием. Старт проекту «Онкопатруль» был дан при поддержке Совета Федерации накануне Всемирного дня борьбы против рака 2 февраля 2019 г.

Кроме того, в рамках третьего Форума социальных инноваций, подписано Соглашение между Советом по региональному здравоохранению при Совете Федерации, Национальным медицинским исследовательским центром радиологии и Ассоциацией онкологических пациентов «Здравствуй!» о реализации Всероссийского проекта «Онкопатруль». «Его уникальность заключается в том, что ведущие российские специалисты-онкологи совместно с региональными онкодиспансерами проводят скрининги мужского и женского здоровья непосредственно на крупных предприятиях региона, что позволяет работникам без отрыва от производства проверить свое здоровье», — отметила Галина Карелова.

Следующий этап проекта пройдет в Воронежской области, где с 22 по 24 октября будет проведена серия мероприятий проекта «Онкопатруль». Акция состоится на одном из крупнейших отечественных мостостроительных предприятий – заводе «Воронежстальмост», где пройдет онкоскрининг, который единовременно охватит более 100 человек.

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