Дни Томской области пройдут в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Делегацию региона в СФ возглавят губернатор Сергей Жвачкин и председатель Законодательной Думы Оксана Козловская.

В Совете Федерации 21–22 октября пройдут Дни Томской области. Делегацию региона возглавят губернатор Сергей Жвачкин ЖвачкинСергей АнатольевичГубернатор Томской области и председатель Законодательной Думы Оксана Козловская. КозловскаяОксана ВитальевнаПредседатель Законодательной Думы Томской области

С участием представителей органов государственной власти Томской области состоятся расширенные заседания следующих комитетов Совета Федерации.

В Комитете СФ по бюджету и финансовым рынкам состоится обсуждение вопросов повышения долговой устойчивости субъектов Российской Федерации.

Члены Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера рассмотрят проблемы, возникающие при реализации на территории Томской области региональной адресной программы по переселению граждан из жилых помещений, признанных аварийными до 1-го января 2017 года.

На заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию пройдет дискуссия об агропромышленном комплексе и природопользовании в Томской области.

Актуальные вопросы развития социальной и спортивной инфраструктур в регионе будут в центре внимания Комитета СФ по социальной политике.

Стратегию развития Томска как центра науки, образования и культуры обсудят на заседании Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

В Комитете СФ по экономической политике поднимут вопрос «О промышленном и инфраструктурном развитии Томской области».

В рамках 467-го заседания Совета Федерации состоится «Час субъекта Российской Федерации». О перспективах социально-экономического развития и приоритетах в законотворческой деятельности Томской области сенаторам расскажут руководители региона.

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