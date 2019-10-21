Интервью информационному агентству ТАСС

Source: President of Russia – Kremlin

Вопрос: Сочинский саммит призван открыть новую главу в отношениях между Российской Федерацией и странами Африки. Участники встречи привезут в Сочи свои идеи о развитии сотрудничества.

А что Россия готова предложить государствам континента? Какое главное конкурентное преимущество России Вы представите главам делегаций на саммите? Какого объёма российских инвестиций в экономику африканских стран Вы ожидаете достичь, скажем, в ближайшие пять лет?

В.Путин: Россию и африканские государства связывают традиционно дружественные, проверенные временем отношения. Наша страна сыграла значимую роль в освобождении континента, содействуя борьбе народов Африки против колониализма, расизма и апартеида.

Впоследствии мы оказывали помощь африканцам в защите независимости и суверенитета, становлении государственности, формировании основ национальной экономики, создании боеспособных вооружённых сил.

Советскими, а затем российскими специалистами построены важные объекты инфраструктуры, гидроэлектростанции, дороги, промышленные предприятия.

Тысячи африканцев получили качественное профессиональное образование в наших вузах. Многие современные лидеры африканских стран хорошо помнят об этом и ценят нашу поддержку. Не забываем эти страницы истории и мы.

Сегодня развитие и упрочение взаимовыгодных связей с африканскими странами и их интеграционными объединениями – в числе российских внешнеполитических приоритетов. Совсем скоро мы станем свидетелями беспрецедентного, знакового события: 24 октября в Сочи состоится саммит Россия – Африка.

Это первая полноформатная встреча на высшем уровне, на которую приглашены лидеры африканских государств и руководители ведущих региональных объединений. Идея организации такого мероприятия возникла давно, однако потребовалось время и большая подготовительная работа для того, чтобы саммит стал отправной точкой для выстраивания справедливых партнёрских отношений, в основе которых лежат равноправие и взаимный практический интерес.

Ожидаем, что в Сочи наши африканские коллеги, представители деловых кругов привезут солидный пакет предложений, направленных на расширение двусторонних отношений. А руководители африканских региональных организаций поделятся соображениями, как нам сообща развивать многостороннее сотрудничество. С интересом рассмотрим эти идеи, подумаем, что можно реализовать уже сейчас, а что потребует дополнительной проработки.

У России также есть планы по дальнейшему наращиванию связей с Африканским континентом. Нацелены обсудить соответствующие идеи вместе с партнёрами, систематизировать их и в максимально конкретном виде зафиксировать в итоговой декларации.

Кроме того, важно определить механизмы реализации договорённостей, которые будут достигнуты на встрече в верхах в Сочи.

Уверен, что саммит пройдёт успешно, ведь для этого есть все необходимые предпосылки. Сегодня российско-африканские связи находятся на подъёме. Ведётся интенсивный политический диалог, в том числе по вопросам глобальной и региональной безопасности. Расширяются межпарламентские связи. Постепенно растёт и диверсифицируется взаимная торговля.

Вместе с мировым сообществом Россия оказывает комплексное содействие Африке, в том числе в сокращении долгового бремени государств региона.

С рядом стран реализуем программы «долг в обмен на развитие». Помогаем в борьбе с распространением инфекционных болезней (включая геморрагическую лихорадку Эбола), преодолении последствий стихийных бедствий, урегулировании имеющихся конфликтов и предупреждении новых кризисов.

Готовим в российских вузах на безвозмездной и коммерческой основе национальные африканские кадры. Налаживаем взаимодействие по линии оборонных ведомств и правоохранительных структур.

Однако этим далеко не исчерпывается повестка нашего сотрудничества. Африканские партнёры видят и ценят, что внешняя политика России, в том числе применительно к континенту, носит конструктивный характер. Что наша страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН, выступает за демократизацию международной жизни, поддерживает справедливое стремление африканских государств проводить независимую, самостоятельную политику, самим, без навязанных подсказок, определять своё будущее.

При этом мы не обуславливаем свою поддержку, предлагаемые совместные проекты развития политическими или иными условиями, так называемыми эксклюзивными, а на деле кабальными экономическими и торговыми преференциями, не навязываем свою позицию, а уважаем предложенный самими африканцами принцип «африканским проблемам – африканские решения».

Что касается возможного объёма инвестиций в Африку в ближайшие пять лет, то они достаточно значительны – сегодня в процессе подготовки и реализации находятся инвестиционные проекты с российским участием на миллиарды долларов.

Ресурсы и у России, и у отечественных компаний солидные. В свою очередь, ожидаем, что наши партнёры создадут необходимые стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса, механизмы защиты вложений, обеспечат благоприятный инвестиционный климат.

Вопрос: Современный мир отличает высочайшая конкуренция. Готова ли Россия к жёсткому соперничеству в Африке, например, с Китаем или с США? Видите ли Вы риски проявления протекционизма, торговых войн или недобросовестной конкуренции в отношении России? Какими методами намерены с этим бороться, и не пострадают ли от этого соперничества африканские партнёры?

В.Путин: Действительно, в развитии отношений со странами Африки сегодня заинтересованы не только западноевропейские страны, США, КНР, но и Индия, Турция, государства Персидского залива, Япония, Республика Корея, Израиль, Бразилия. И это не случайно.

Африка всё больше становится континентом возможностей. Она обладает огромными ресурсами, потенциальной экономической привлекательностью. Растут её инфраструктурные потребности, стремительно увеличивается население, запросы которого также увеличиваются.

Следовательно, расширяется внутренний рынок и потребление. А где открываются существенные перспективы для инвестиций, для извлечения выгоды, там возникает конкуренция, к сожалению, порой выходящая за рамки приличий.

Мы видим, как ряд западных государств прибегает к давлению, запугиванию и шантажу правительств суверенных африканских стран. Подобными методами они пытаются вернуть утраченные влияние и доминирующие позиции в бывших колониях, стремятся – уже в «новой обёртке» – выкачивать сверхприбыли, эксплуатировать континент без оглядки и на людей, живущих здесь, и на экологические и другие риски. Вероятно, чтобы никто не мешал такой политике, препятствуют установлению более тесных отношений России с Африкой.

Разумеется, мы учитываем эти реалии, делаем соответствующие выводы. И готовы не к «переделу» богатств континента, а к конкуренции за сотрудничество с Африкой. Главное, чтобы она была цивилизованной, развивалась в правовом русле. Нам есть что предложить африканским друзьям. Об этом, в частности, будет идти речь на предстоящем саммите.

И конечно, мы нацелены вместе с нашими африканскими партнёрами отстаивать общие экономические интересы, защищать их от односторонних санкций, в том числе путём снижения доли доллара и перехода на другие валюты во взаимных расчётах.

Убеждён, африканцы не заинтересованы в эскалации противостояния крупных держав на континенте. Напротив, они предпочли бы, чтобы соперничество сменилось на сотрудничество в противодействии таким острым для Африки вызовам, как терроризм, преступность, наркоторговля, неконтролируемая миграция, нищета, опасные инфекционные заболевания. Повторю: Россия готова именно к такой работе.

Наша африканская повестка носит позитивный, устремлённый в будущее характер. Мы не дружим с кем-либо против кого-либо и решительно отвергаем какие бы то ни было геополитические игры вокруг Африки.

Вопрос: Советская модель сотрудничества со странами Африки зачастую предполагала кредитование. Оправдала ли себя такая политика? Планирует ли Россия продолжать практику предоставления кредитов африканским странам? Какие иные механизмы поддержки африканских стран Вы готовы обсуждать?

В.Путин: Безусловно, советская модель – с её плюсами и минусами – оказалась достаточно эффективной на этапе становления государственности африканских стран. Мы и сегодня продолжаем оказывать государствам Африки финансовую поддержку. Но если раньше такие решения принимались преимущественно по политическим соображениям, то теперь – в рамках гуманитарного содействия.

Что касается предоставления кредитов, то сейчас они носят рыночный характер. Например, принято решение о выделении Египту кредита в сумме 25 миллиардов долларов на строительство четырёх энергоблоков АЭС «Дабаа». Речь здесь идёт именно о рыночном кредитовании.

Отмечу также, что в постсоветское время, в конце двадцатого века, Россия списала африканским странам советские долги на сумму в 20 миллиардов долларов. Это был не только акт великодушия, но и проявление прагматизма, ведь многие из африканских государств были не в состоянии оплачивать проценты по этим кредитам. Поэтому мы сочли оптимальным вариантом для всех начать сотрудничество с чистого листа.

Сегодня в отношении части оставшихся долгов применяются другие схемы. К примеру, по программе «долг в обмен на развитие» реализуются межправительственные соглашения с Мадагаскаром, Мозамбиком и Танзанией. По аналогии с ними планируется урегулировать остаток задолженности Эфиопии (163,6 миллиона долларов) перед Россией – проект соответствующего соглашения проходит в настоящее время согласование.

Хотел бы напомнить также, что Россия осуществляет взносы в международные программы содействия Африке по линии Программы развития ООН, Всемирной организации здравоохранения, Всемирной продовольственной программы (ВПП), Международной организации гражданской обороны.

Иногда помощь оказывается и в натуральной форме. Так, с 2011 года в представительства ВПП в Африке поставлено 258 грузовиков «КамАЗ», ещё одна партия в 75 грузовиков отгружена совсем недавно.

При этом использование новых финансовых механизмов отнюдь не означает отказа от предоставления кредитов. Наоборот, расширяет и обогащает палитру инструментов содействия развитию, способствует налаживанию взаимовыгодного сотрудничества между Россией и странами Африки.

Все эти проблемы будут рассматриваться на экономическом форуме 23–24 октября. Мы готовы выслушать предложения наших африканских партнёров и поделиться собственными соображениями.

Вопрос: Одной из сфер сотрудничества Москвы со странами Африки в прежний период являлось военно-техническое сотрудничество. Есть ли планы расширять взаимодействие в этой области? Готовите ли Вы для обсуждения с участниками саммита конкретные проекты или контракты?

В.Путин: Действительно, традиции нашего военно-технического сотрудничества имеют глубокие корни. Оно сформировалось ещё на первых этапах становления африканских государств, сыграло свою роль в борьбе народов континента за независимость. И африканские партнёры это высоко ценят.

Сегодня действуют соглашения о ВТС с более чем тридцатью африканскими странами, которым мы поставляем широкую номенклатуру вооружений и техники. Конечно, часть её передаётся на безвозмездной основе. Но это обычная практика, которой следуют все ведущие страны мира.

Отрадно, что военно-техническое партнёрство продолжает энергично развиваться. Причём его инициаторами зачастую выступают сами африканские страны, которые понимают, что свою независимость и суверенитет надо уметь защищать, в том числе и от экстремистских и террористических группировок. Отсюда дополнительный стимул к взаимодействию с Россией, имеющей богатый опыт борьбы с терроризмом, в том числе и в Сирии.

Африканские партнёры также активно участвуют в военно-технических форумах и учениях, проводимых Россией, где знакомятся с перспективными образцами отечественного оружия, военной техники, опытом её применения. Со своей стороны продолжим вносить вклад в подготовку военных кадров государств Африки, участвовать в обучении африканских миротворцев.

Вопрос: Сотрудничество в социальной и гуманитарной сферах заявлено как одна из тем саммита. Для чего Россия идёт на помощь Африке, если внутри самой России далеко не все социальные вопросы решены?

В.Путин: Гуманитарную помощь Африке оказывают многие государства мира. При этом ни в одном из них – будь то США, Франция, Китай или другие страны – проблемы в социальной сфере, то есть в здравоохранении, образовании, культуре, далеко не решены.

Россия также направляет гуманитарную помощь африканским государствам, но не за счёт сокращения объёмов финансирования своих собственных программ. И потом, нашему народу присущи добрые традиции милосердия, поддержки в трудную минуту.

Приведу свежий пример. Россия, как и многие другие государства, оказала помощь африканским странам, пострадавшим от тропического циклона «Идай» в апреле 2019 года. В Зимбабве, Малави и Мозамбик были направлены российские гуманитарные грузы – многоместные палатки, одеяла и продукты питания весом 30 тонн для каждой страны.

Продолжаем активно участвовать в комплексном содействии Африке. Так, с октября 2017 года в Мозамбике с участием российской стороны реализуется проект Всемирной продовольственной программы ООН по созданию системы школьного питания на сумму 40 миллионов долларов. На Мадагаскаре реализуется проект по внедрению современных технологий и оборудования дезинфекции на сумму до 15 миллионов долларов.

Мы помогаем африканским друзьям в развитии сферы здравоохранения. Ведь опасные инфекционные заболевания не знают границ. Так, Россия одной из первых отреагировала на эпидемию геморрагической лихорадки Эбола, выделив на борьбу с ней 60 миллионов долларов.

Сейчас в Гвинее действует Центр микробиологических исследований и лечения эпидемиологических заболеваний. Россия внесла 20 миллионов долларов в программу Всемирного банка на реализацию глобальной инициативы по борьбе с малярией.

И таких примеров много. Хочу подчеркнуть: участие России в борьбе с бедностью, опасными болезнями, другими угрозами глобального характера, купирование потенциальных рисков, что называется, на дальних подступах полностью соответствует нашим национальным интересам.

Вопрос: В ряде стран Африки остро стоят вопросы безопасности. Это мешает работе там российских компаний. Будете ли Вы поднимать на саммите вопросы безопасности и предлагать меры по её укреплению? Чем готова помогать Россия в преодолении конфликтов на континенте?

В.Путин: Важной составляющей отношений России со странами Африканского континента остаётся взаимодействие в области обеспечения региональной безопасности. Не случайно лозунг нашего саммита – «За мир, безопасность и развитие». Без решения этих проблем не может быть поступательного движения вперёд.

Ситуация во многих районах Африки остаётся нестабильной: не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, продолжаются острые политические и социально-экономические кризисы. Высокую активность в Северной Африке, в Сахаро-Сахельской зоне, районе озера Чад, на Африканском Роге проявляют многочисленные террористические организации, включая ИГИЛ, «Аль-Каиду», «Боко Харам», «Аш-Шабаб».

Вооружённые силы и органы правопорядка ряда африканских стран не способны в одиночку противодействовать боевикам и нуждаются в существенной помощи.

Продолжим курс на расширение контактов между спецслужбами и правоохранительными структурами России и стран Африки в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью, распространением наркотиков, отмыванием денег, нелегальной миграцией, пиратством.

Востребована практика подготовки национальных военных кадров и сотрудников африканских правоохранительных органов, в том числе на льготной и безвозмездной основе.

Например, только за последние пять лет в военно-образовательных организациях Минобороны России прошли обучение более 2,5 тысячи военнослужащих из африканских стран.

Африканские партнёры активно участвуют в проводимых Россией мероприятиях, таких как Международный военно-технический форум, встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В очередных Армейских международных играх «АрМИ-2019» приняли участие одиннадцать африканских стран. И число желающих присоединиться к ним растёт.

В конечном счёте все эти программы нацелены на одно – помочь африканцам самим решать существующие проблемы безопасности, что позволит укрепить сами африканские государства, их суверенитет и независимость. А значит, и ситуация в мире в целом станет более стабильной и предсказуемой.

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