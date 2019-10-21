Л. Гумерова: Совет Федерации уделяет приоритетное внимание поддержке семьи и детей, укреплению традиционных семейных ценностей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретилась с победителями Всероссийского конкурса школьных генеалогических исследований «Моя родословная» — «Страна сильна семьями» и Всероссийского Интернет — фотоконкурса «Семьи счастливые моменты».

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела встречу с победителями Всероссийского конкурса школьных генеалогических исследований «Моя родословная» — «Страна сильна семьями» и Всероссийского Интернет — фотоконкурса «Семьи счастливые моменты».

Встреча Л. Гумеровой с победителями Всероссийского конкурса школьных генеалогических исследований «Моя родословная» и Всероссийского интернет-фотоконкурса «Семьи счастливые моменты»

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Лилия Гумерова

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Встреча Л. Гумеровой с победителями Всероссийского конкурса школьных генеалогических исследований «Моя родословная» и Всероссийского интернет-фотоконкурса «Семьи счастливые моменты»

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Встреча Л. Гумеровой с победителями Всероссийского конкурса школьных генеалогических исследований «Моя родословная» и Всероссийского интернет-фотоконкурса «Семьи счастливые моменты»

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Встреча Л. Гумеровой с победителями Всероссийского конкурса школьных генеалогических исследований «Моя родословная» и Всероссийского интернет-фотоконкурса «Семьи счастливые моменты»

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Встреча Л. Гумеровой с победителями Всероссийского конкурса школьных генеалогических исследований «Моя родословная» и Всероссийского интернет-фотоконкурса «Семьи счастливые моменты»

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Встреча Л. Гумеровой с победителями Всероссийского конкурса школьных генеалогических исследований «Моя родословная» и Всероссийского интернет-фотоконкурса «Семьи счастливые моменты»

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Встреча Л. Гумеровой с победителями Всероссийского конкурса школьных генеалогических исследований «Моя родословная» и Всероссийского интернет-фотоконкурса «Семьи счастливые моменты»

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Встреча Л. Гумеровой с победителями Всероссийского конкурса школьных генеалогических исследований «Моя родословная» и Всероссийского интернет-фотоконкурса «Семьи счастливые моменты»

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Встреча Л. Гумеровой с победителями Всероссийского конкурса школьных генеалогических исследований «Моя родословная» и Всероссийского интернет-фотоконкурса «Семьи счастливые моменты»

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Встреча Л. Гумеровой с победителями Всероссийского конкурса школьных генеалогических исследований «Моя родословная» и Всероссийского интернет-фотоконкурса «Семьи счастливые моменты»

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Встреча Л. Гумеровой с победителями Всероссийского конкурса школьных генеалогических исследований «Моя родословная» и Всероссийского интернет-фотоконкурса «Семьи счастливые моменты»

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Открывая мероприятие, сенатор отметила, что Совет Федерации во главе с Председателем СФ уделяет приоритетное внимание вопросам семьи, благополучного и безопасного взросления детей, сохранения и развития традиционных семейных ценностей. «Это жизненно необходимо для успешного развития нашей страны в XXI веке», — подчеркнула парламентарий.

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Лилия Гумерова напомнила о проходящем в стране с 2018 года по Указу главы государства Десятилетии детства, продолжающем Национальную стратегию действий в интересах детей. «В настоящее время мы готовимся к проведению Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Обстоятельно рассмотрим, как мероприятия Десятилетия детства реализуются в рамках национальных проектов: «Демография», «Образование». «Культура», «Здравоохранение», — сказала законодатель.

Конкурсы, в которых в этом году приняли участие более двух тысяч человек из 76 регионов страны, направлены на сохранение и формирование традиционных духовно-нравственных ценностей в российских семьях и единства семьи

Глава Комитета СФ отметила большую роль организатора конкурсов — Национальной родительской ассоциации в вопросах укрепления нравственных ценностей многонационального народа России.

Говоря о победителях конкурсов этого года, Лилия Гумерова указала, что их творческие проекты, направленные на исследование семейных летописей, родословных, династий, способствуют укреплению ценности семьи. «Как это и отражено в названии конкурса «Моя родословная» — «Страна сильна семьями», — пояснила парламентарий.

Сенатор предложила сделать доброй традицией проведение таких ежегодных встреч в стенах Совета Федерации.

Ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации (НРА) Алексей Гусев сообщил, что конкурсы, в которых в этом году приняли участие более двух тысяч человек из 76 регионов страны, направлены на сохранение и формирование традиционных духовно-нравственных ценностей в российских семьях и единства семьи. «С каждым годом количество участников неуклонно возрастает», — сказал он.

Во встрече приняла участие член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Римма Галушина.

Свои работы представили победители конкурсов в номинациях «Семейная летопись», «Наша династия», «Моя семья в истории Родины» из Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Нижегородской, Тверской, Волгоградской областей и других регионов.

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