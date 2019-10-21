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#Центр Келдыша#Главное21.10.2019 11:47

Меморандум о сотрудничестве между Центром Келдыша и ONHYM

В Рабате (Марокко) 17 октября 2019 года при содействии Торгпредства России в Марокко состоялось торжественное подписание Меморандума о сотрудничестве между ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» и Национальным управлением углеводородов и горнорудной промышленности Королевства Марокко (ONHYM) в области изучения горючих сланцев.

Подписание Меморандума стало итогом серии проведенных ранее переговоров и технических консультаций российского научно-исследовательского института с марокканским государственным оператором в области геологоразведки.

В ходе встречи, состоявшейся в головном офисе ONHYM, генеральный директор ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» Владимир Кошлаков и глава Национального управления углеводородов и горнорудной промышленности Королевства Марокко А. Бенхадра наметили ближайшие этапы проведения совместных исследований проб сланцев одного из марокканских сланцевых месторождений, в том числе обмен экспертами.

Результаты планируемых исследований помогут определить области и технологии совместного применения марокканских сланцев, что ляжет в основу соответствующего двустороннего соглашения.

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