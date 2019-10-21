Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#Главное21.10.2019 10:30

Новый комплекс для испытаний спутников

В монтажно-испытательном корпусе компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») начат монтаж нового испытательного оборудования.

Новый комплекс для наземной экспериментальной отработки космических аппаратов устанавливается в строящейся второй очереди МИКа, крупнейшего промышленного объекта компании «ИСС» — лидера отечественного спутникостроения.

Создаваемый испытательный комплекс станет самым масштабным в Решетнёвской фирме. Он предназначен для проведения термовакуумных испытаний спутников и будет включать в себя камеры объёмом 2400 и 220 кубометров. Наличие двух камер позволит проверять в условиях вакуума и космических температур работоспособность как спутников целиком, включая самые крупные, так и их отдельных систем.

Новое оборудование даст компании «ИСС» возможность повысить эффективность производства автоматических космических аппаратов в интересах орбитального флота России.

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