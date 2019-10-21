Павел Сорокин встретился со студентами Финансового университета при Правительстве РФ

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 21 октября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин встретился со студентами Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. В рамках беседы студенты университета получили ответы вопросы, касающиеся актуальной повестки нефтегазовой отрасли России и мира.

Павел Сорокин отметил важную роль новейших цифровых решений при добыче и переработке нефтегазовых ресурсов.

“Сейчас цифровизация в России – еще оформляющийся тренд. Необходимость ее внедрения обоснована сокращением издержек. К примеру, проект, разрабатываемый геологом, занимает примерно пять лет, а при помощи цифровизации можно сократить срок запуска до трех, за то время, в которое геолог проанализирует 50 месторождений – искусственный интеллект изучит порядка 10 000”, – отметил он.

По словам заместителя Министра, нефтегазовая отрасль продолжит оставаться крупным источником инвестиций для российской экономики.

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