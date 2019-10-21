Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#История#Восход21.10.2019 09:30

Рассекречено: «Восход» на заре космической эры

Госкорпорация «Роскосмос» продолжает обнародовать рассекреченные материалы, посвященные освоению космоса и пилотируемой космонавтике в частности. Сегодня мы публикуем документы, которые помогут восстановить подробности разработки и полета первого в мире многоместного космического корабля «Восход».

55 лет назад, в октябре 1964 года, с площадки № 1 космодрома Байконур стартовал советский корабль «Восход-1». На его борту находился экипаж в составе командира Владимира Комарова, научного сотрудника-космонавта Константина Феоктистова и врача-космонавта Бориса Егорова. За сутки пребывания в космосе корабль 16 раз облетел земной шар, а дальность полета составила почти 700 тысяч километров. Впервые в отечественной практике космических полётов экипаж возвратился на Землю в спускаемом аппарате корабля.

После полёта многоместного космического корабля «Восход-1» была поставлена следующая цель — выход космонавта в открытый космос. И уже спустя несколько месяцев, 18 марта 1965 года, с Байконура был запущен второй корабль этой серии. В этот раз в экипаж вошли два космонавта: Павел Беляев и Алексей Леонов. Во время этой миссии впервые в мире человек вышел из корабля в открытый космос. Общее время пребывания Алексея Леонова в условиях космического пространства составило 23 минуты 41 секунду, в том числе вне корабля — 12 минут 9 секунд.

Космический корабль типа «Восход» существенно отличался от своих предшественников — кораблей «Восток». Помимо трехместной кабины, на корабле «Восход» было применено новое приборное оборудование и установлен ряд принципиально новых систем. Впервые космонавты совершали полет без скафандров и без системы катапультирования, корабль был снабжен системой мягкой посадки. Полет космического корабля «Восход» ознаменовал собой начало нового этапа в непосредственном изучении человеком космического пространства.

Госкорпорация «Роскосмос» выражает признательность и благодарность государственным архивам — РГАНИ и лично директору Томилиной Наталье Георгиевне, РГАНТД и лично директору Власовой Марине Андреевне, а также руководству РКК «Энергия» имени С.П. Королёва» и ЦНИИмаш за предоставленные материалы и помощь в подготовке публикации.

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