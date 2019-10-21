Сенаторы оценили ход реализации национальных проектов в Республике Башкортостан

Source: Russia – Council of the Federation

А. Башкин, Д. Шатохин и Т. Кусайко в составе федеральной группы мониторинга исполнения нацпроектов совершили рабочую поездку в Башкортостан.

Заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми и член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в составе федеральной группы мониторинга исполнения национальных проектов совершили рабочую поездку в Республику Башкортостан.

Совместно с коллегами из Государственной Думы сенаторы осмотрели объекты, реализуемые в рамках нацпроектов в регионе.

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«Республика Башкортостан успешно продвигается в реализации поставленных задач, таких, например, как снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение их имущественной и финансовой поддержки, создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан. В то же время, организаторам следует обратить внимание на более активное информирование предпринимателей о преимуществах участия в национальных и региональных проектах», — сказал сенатор. Александр Башкин посоветовал активнее использовать в этих целях возможности цифрового пространства.

Экспорт услуг — один из самых сложных с точки зрения реализации национальных проектов

Дмитрий Шатохин оценил реализацию нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Парламентарий отметил, что экспорт услуг — один из самых сложных с точки зрения реализации национальных проектов.

Сенаторы оценили ход реализации национальных проектов в Республике Башкортостан

«Успешность его исполнения зависит от международного взаимодействия, мер поддержки предпринимательства, конкурентоспособности наших товаров и услуг. Республика Башкортостан делает первые шаги в этом направлении, уже есть успехи. Но нужна и федеральная поддержка», — добавил сенатор.

Татьяна Кусайко в рамках исполнения национального проекта «Здравоохранение» проинспектировала медицинские организации Уфы. Она посетила Городскую клиническую больницу № 13, детскую и взрослую поликлиники. Парламентарий также встретилась с молодыми специалистами сферы здравоохранения и многодетными родителями.

Сенаторы оценили ход реализации национальных проектов в Республике Башкортостан

«В целом риска неисполнения нацпроекта нет. В Республике открыты онкологические амбулаторные центры, может быть осуществлена химиотерапия в амбулаторных условиях. Все это соответствует новым порядкам оказания медицинской помощи, принятым в 2018 году», — подчеркнула Татьяна Кусайко.

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