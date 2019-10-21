Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в конференции соотечественников, проживающих в Армении.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области принял участие в XII конференции соотечественников, проживающих в Армении. Мероприятие состоялось 19 октября в Ереване и было посвящено сохранению исторической памяти, духовности и культурного наследия российских соотечественников Армении.

Фарит Мухаметшин отметил динамичный характер развития российско-армянского сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в первую очередь в рамках Евразийского экономического союза.

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«Для Армении участие в Евразийском интеграционном объединении приносит несомненную пользу, растет ее товарооборот с Россией, за 2018 год он вырос более чем на одиннадцать процентов. На российском рынке можно увидеть большой ассортимент армянской продукции, которая стала активно поступать к нам после присоединения Армении к ЕАЭС», — подчеркнул сенатор.

По словам Фарита Мухаметшина, высокого уровня достигло межрегиональное сотрудничество двух стран, в которое вовлечены около семидесяти регионов России, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Ростовская и Свердловская области. Парламентарий заявил, что по линии Совета Федерации как палаты регионов будет и далее оказываться содействие расширению межрегиональных связей.

Отметив плотное взаимодействие России и Армении на международной арене, совпадение взглядов двух стран по большинству вопросов мировой повестки, сенатор выразил благодарность Армении за активную поддержку инициатив и позиции России в ООН, ОБСЕ, других международных структурах, в том числе в международных парламентских организациях.

Фарит Мухаметшин

Говоря о взаимодействии Совета Федерации с организациями российских соотечественников, Фарит Мухаметшин подчеркнул, что для сенаторского корпуса участие в подобных конференциях позволяет выявлять ключевые проблемы и затем предлагать соответствующие изменения в законодательство.

«Нам важно, чтобы соотечественники за рубежом знали, что у них есть прямой канал взаимодействия с российским парламентом, который можно использовать для решения конкретных проблем», — заявил парламентарий.

Сенатор проинформировал делегатов конференции о проводимой Советом Федерации работе на направлении поддержки соотечественников, в том числе в сфере совершенствования механизмов защиты и прав и законных интересов в странах проживания.

В частности, Фарит Мухаметшин выразил надежду, что с 2020 года будут увеличены финансовые возможности Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, а с 2021 года начнется реализация подпрограммы «Русская школа за рубежом» государственной программы Российской Федерации «Внешнеполитическая деятельность», что позволит оказывать поддержку русскоязычным школам в странах проживания соотечественников.

С 2021 года начнется реализация подпрограммы «Русская школа за рубежом»

Сенатор также отметил, что верхняя палата российского парламента активно занимается вопросами увеличения квот на обучение иностранных студентов в российских вузах. «Совет Федерации держит на контроле эту тему в постоянном взаимодействии с Правительством Российской Федерации, МИД России, Россотрудничеством», — подчеркнул сенатор.

Коснувшись предстоящего в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Фарит Мухаметшин указал, что с каждым годом растет массовость организованных соотечественниками мероприятий в честь Дня Победы по всему миру. «В нынешнем году в шествии «Бессмертного полка» приняло участие более миллиона соотечественников в ста странах. В Ереване акция проходила уже в четвертый раз. Важно, что в Армении сохраняют историческую память и правду о Великой Отечественной войне», — отметил парламентарий.

Он также проинформировал соотечественников об инициативе Председателя Совета Федерации признать Победу над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, которая, в частности, была поддержана в ходе VI Всемирного конгресса соотечественников, состоявшегося в октябре 2018 года в Москве.

В XII конференции соотечественников, проживающих в Армении, приняли участие около 130 делегатов из всех областей страны, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Армении, представители аппарата Премьер-министра Республики Армения, Россотрудничества и Московского дома соотечественника.

По итогам конференции была принята резолюция, в которой отмечена необходимость защиты традиционных ценностей народов России и Армении, активного участия соотечественников в укреплении российско-армянских отношений, продвижению русского языка и культуры за рубежом, усиления работы по противодействию фальсификации истории Второй мировой войны.

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