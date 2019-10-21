Ю. Воробьев встретился с курсантами Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России

Source: Russia – Council of the Federation

Россия сохраняет лидерство по проведению гуманитарных операций в мире, отметил вице-спикер Совета Федерации.

Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев посетил Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. Сенатор провел встречу с курсантами вуза, в ходе которой обсуждалась тема «Гуманитарные и спасательные операции. Решение гуманитарных проблем в горячих точках».

Юрий Воробьев, являющийся Заслуженным спасателем РФ, отметил, что Россия сохраняет лидерство по проведению гуманитарных операций в мире. Он напомнил, что с момента создания ведомства было проведено около 500 операций за границей. Среди них — доставка гуманитарных грузов, санитарная эвакуация, оказание помощи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

Юрий Воробьев посетил Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России

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Юрий Воробьев посетил Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России

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Юрий Воробьев посетил Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России

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Юрий Воробьев посетил Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России

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Юрий Воробьев посетил Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России

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Юрий Воробьев посетил Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России

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Юрий Воробьев посетил Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России

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По словам вице-спикера СФ, российские спасатели готовы к выполнению своих профессиональных задач в сжатые сроки в любой точке мира. «Россия всегда приходила на помощь всем, кто в ней нуждался. Наша страна всегда готова оказать помощь на самом высоком уровне, используя самые высокие технологии. Люди, которые участвуют в этих операциях, — профессионалы высокого уровня», — подчеркнул парламентарий.

География операций российской гуманитарной помощи постоянно расширяется и составляет уже 130 стран, сказал Юрий Воробьев.

Сенатор поздравил курсантов и преподавателей Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России со 113-летием со дня основания учебного заведения.

Во встрече приняли участие представители Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, ГУ МЧС по Ленинградской области.

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