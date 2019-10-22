А. Клишас: Региональное законодательство должно содержать нормы, предусматривающие обеспечение реабилитированных лиц и членов их семей жильем

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор представил в Конституционном Суде позицию палаты.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель СФ в Конституционном Суде РФ Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края представил позицию палаты при рассмотрении в КС жалобы граждан о проверке конституционности положений законодательства о реабилитации репрессированных лиц в части обеспечения жилыми помещениями.

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Заявители обратились в Конституционный Суд в связи с тем, что в законодательстве г. Москвы отсутствует специальное регулирование вопросов предоставления жилых помещений реабилитированным лицам, что приводит к применению в их отношении общего порядка постановки на жилищный учет. Оспариваемая статья 13 Закона РФ о реабилитации, закрепляя право реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с репрессиями, возвращаться для проживания в те населенные пункты, где они проживали до применения к ним репрессий, устанавливает, что в случае возвращения на прежнее место жительства реабилитированные лица и члены их семей принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством субъектов Российской Федерации.

Отсутствие таких специальных норм в законодательстве г. Москвы фактически лишает смысла гарантии, закрепленные в статье 13 Закона о реабилитации

Согласно позиции Андрея Клишаса, из названных положений закона следует, что региональное законодательство должно содержать специальные нормы, предусматривающие обеспечение реабилитированных лиц и членов их семей жилыми помещениями. Отсутствие таких специальных норм в законодательстве г. Москвы фактически лишает смысла гарантии, закрепленные в статье 13 Закона о реабилитации, и препятствует осуществлению права лиц, утративших жилые помещения в связи с репрессиями, вернуться на прежнее место жительства.

«В отличие от той ситуации, которая сложилась в городе Москве, имеются положительные примеры решения данного вопроса. Законодательством Санкт-Петербурга, принятым в период осуществления полномочий губернатора Валентиной Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга закреплены нормы о порядке предоставления жилья реабилитированным лицам без учета срока проживания на территории Санкт-Петербурга и сведений о доходах», — пояснил Андрей Клишас.

«С учетом изложенных доводов оспариваемые положения федерального законодательства не противоречат Конституции РФ, так как сами по себе не нарушают конституционных прав граждан. Нарушение конституционных прав заявителей обусловлено отсутствием в законодательстве г. Москвы решений, касающихся обеспечения их прав», — заключил сенатор.

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