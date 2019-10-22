В. Матвиенко: Визит Председателя Сената Парламента Республики Казахстан в Россию придаст новый импульс двустороннему взаимодействию

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации провела встречу с Председателем Сената Парламента Республики Казахстан.

Состоялась встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с Председателем Сената Парламента Республики Казахстан Даригой Назарбаевой, которая прибыла в Россию с официальным визитом.

«Визит Председателя Сената Парламента Республики Казахстан в Россию придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству и межпарламентскому взаимодействию», — выразила уверенность Валентина Матвиенко.

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«На таких встречах мы поднимаем вопросы, которые требуют парламентского контроля, и обеспечения исполнения договоренностей, достигаемых на высшем уровне в интересах граждан России и Казахстана», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Председатель СФ отметила, что межпарламентские контакты России и Казахстана динамично развиваются, играют важную роль в укреплении экономической и культурной составляющих двусторонних отношений, расширении межрегиональных связей.

Межпарламентские контакты России и Казахстана динамично развиваются

Собеседники коснулись ряда тем двусторонней повестки дня, в частности, модернизации приграничной инфраструктуры, экологической проблематики.

Встреча В. Матвиенко с Председателем Сената Парламента Республики Казахстан Д. Назарбаевой

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Сената Парламента Республики Казахстан Д. Назарбаевой

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Дарига Назарбаева

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Николай Журавлев и Константин Косачев

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Владимир Джабаров

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Лилия Гумерова и Алексей Майоров

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Отдельный блок вопросов был посвящен сотрудничеству в гуманитарной сфере. В частности, речь шла о совместной работе по сохранению исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, об учреждения филиала Российского центра науки и культуры в Алматы, о научном сотрудничестве и межвузовских обменах.

Валентина Матвиенко предложила казахстанским коллегам подключиться к работе по подготовке намеченной на 2020 год Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, а также пригласила Даригу Назарбаеву стать сопредседателем третьего Евразийского женского форума в 2021 году.

Дарига Назарбаева заверила, что в Казахстане настроены на дальнейшее укрепление союзнических отношений и стратегического партнерства с Российской Федерацией.

Глава казахстанского парламента отметила интенсивное развитие межпарламентского взаимодействия, а также в рамках МПА СНГ, ОДКБ, на международных площадках.

Дарига Назарбаева вручила Валентине Матвиенко орден «Достык» I степени, которым, в соответствии с Указом Президента Казахстана, Председатель Совета Федерации награждена за вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

Во встрече Председателя Совета Федерации и Председателя Сената Парламента Республики Казахстан участвовали председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин, МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области руководитель Аппарата СФ Геннадий Голов. ГоловГеннадий ИвановичРуководитель Аппарата Совета Федерации

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