В. Матвиенко: Совет Федерации системно занимается вопросами кадрового обеспечения здравоохранения в стране

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации прошло заседание Совета по региональному здравоохранению, посвященное проблемам и путям решения кадрового обеспечения работы отрасли.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела заседание Совета по региональному здравоохранению по темам «Кадровое обеспечение системы здравоохранения: проблемы и пути решения», «Разработка региональных программ развития первичной медицинской помощи».

Глава СФ назвала кадровый вопрос ключевым для отрасли. «Можно строить больницы, поликлиники и ФАПы, оснащать их по последнему слову техники, но без специалистов все усилия будут напрасны».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что вопросами кадрового обеспечения отрасли Совет Федерации занимается системно. «По моему поручению в весеннюю сессию был проведён мониторинг состояния дел с обеспеченностью медицинскими кадрами в регионах».

Председатель СФ отметила, что за последнее время есть целый ряд позитивных изменений. Несколько выросла обеспеченность врачами, сократился коэффициент совместительства как у врачей, так и у средних медицинских работников. Активно реализуется программа «Земский доктор».

Однако, по ее словам, сохраняется еще много проблем, требующих решения. Спикер обратила внимание, что тема обеспеченности медицинскими кадрами звучала недавно на совещании у Президента Российской Федерации Владимира Путина. «Президентом даны исчерпывающие поручения по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения: начиная от тотальной инвентаризации медицинской инфраструктуры и заканчивая решением кадровых вопросов», — сказала спикер СФ.

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Валентина Матвиенко подчеркнула, что Совет Федерации как палата регионов особенно заинтересован найти эффективные пути решения кадровых вопросов отрасли в короткие сроки и в каждом субъекте РФ. Прежде всего, беспокоит проблема дефицита кадров и наличия региональных диспропорций в обеспеченности медицинскими специалистами. Сегодня в первичном звене не хватает более двадцати пяти тысяч врачей и более ста тридцати тысяч среднего медицинского персонала. Амбулаторные подразделения укомплектованы врачами на восемьдесят процентов. При этом в сорока трех регионах данный показатель ниже среднего значения. Наиболее сложная ситуация в Курганской, Псковской областях, Еврейской автономной области.

Особо отметила Председатель СФ низкую обеспеченность медицинскими кадрами в сельской местности, малых городах, труднодоступных территориях.

При этом Валентина Матвиенко добавила, что Министерство здравоохранения не в полной мере координирует работу с регионами. На простом примере сбора заявок от регионов на целевое обучение специалистов в 2019 году – видно, что заявленная потребность ряда субъектов не соответствует дефицитным позициям медицинских организаций. Например, не хватает педиатров, онкологов, неврологов, врачей скорой помощи, а просят подготовить стоматологов и урологов. «Минздрав должен обеспечить качество планирования объемов и направлений целевой подготовки специалистов в соответствии с реальными потребностями регионов. Эта работа должна быть полностью перестроена и в регионах, и в Министерстве».

При этом она обратила внимание, что Министерство науки и высшего образования РФ слабо, на уровне «статистической координации» взаимодействует с высшими учебными заведениями.

По словам главы СФ, надо менять методику распределения контрольных цифр приема в общем приеме и установления показателей трудоустройства выпускников вузов, в том числе как квоты приема на целевое обучение, так и количества мест для приема на платную основу обучения. При этом важно усилить координирующую роль Министерства здравоохранения, как центра ответственности за подготовку медицинских кадров, усилена должна быть и роль субъектов Российской Федерации при планировании общих объемов контрольных цифр приёма. «Нам важно, создать объективную статистику обеспечения кадрами: по каждому региону, по каждому населенному пункту, по каждой медицинской организации. Самое главное, необходимо добиться, чтобы Минобрнауки, Минздрав и регионы работали как единая система, решающая государственные задачи», — сказала она, добавив, что требуется в кратчайшие сроки завершить работу по созданию реестра всех обучающихся по медицинским специальностям.

Отдельно Валентина Матвиенко остановилась на проблеме целевой подготовки. В текущем году вступил в силу инициированный Советом Федерации Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования целевого обучения». Законом установлены ответственность целевика и заказчика и обязанность по осуществлению трудовой деятельности после целевого обучения не менее 3 лет. «Это бесспорный плюс. Вместе с тем, выявились определенные риски нового механизма целевого обучения. Отменена норма о заключении договора о целевом приеме между образовательной организацией и заказчиком, то есть субъектом Федерации».

Валентина Матвиенко считает, что решить проблему кадров исключительно на федеральном уровне невозможно. Субъекты Федерации должны также принимать системные меры по закреплению кадров, включая меры социальной поддержки. Позитивный опыт накоплен целым рядом регионов. Это, например, Белгородская, Сахалинская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ. «Применяются такие меры социальной поддержки как выплаты подъемных, ежемесячные выплаты отдельным категориям медицинских работников, предоставление служебного жилья, компенсация оплаты съемного, приоритетное предоставление мест в детских садах и школах детям медработников. Возможности для профессионального роста».

Вместе с тем, спикер СФ отметила, что многое зависит от бюджетной обеспеченности регионов. «Очень важно выработать единые подходы. Необходимо проанализировать успехи и проблемы каждого региона. Нужен системный обмен опытом».

Президентом дано поручение о совершенствовании системы оплаты труда медицинских работников, о переходе на единую структуру оплаты труда медиков на всей территории страны

В то же время Валентина Матвиенко напомнила об острой ситуации не только с врачами, но и со средним медицинским персоналом, а их подготовка — в компетенции регионов. «Президентом дано поручение о совершенствовании системы оплаты труда медицинских работников, о переходе на единую структуру оплаты труда медиков на всей территории страны, в том числе установлении единого перечня стимулирующих и компенсационных выплат, о строительстве служебного жилья для участников программы «Земский доктор», о развитии медицинского наставничества и многие другие».

В этой связи Валентина Матвиенко поручила Комитету СФ по социальной политике подключиться к разработке новой системы оплаты труда медицинских работников. «Необходимо консолидировать усилия для успешного воплощения в регионах принятых решений».

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что в последние годы для решения кадровых проблем была проделана большая работа, сформированы новые механизмы. По ее словам, за 2018 год дефицит снизился на десять тысяч для врачей и на двенадцать тысяч для средних медицинских работников. «Результатов удалось достичь благодаря слаженной работе Министерства с субъектами РФ».

Вероника Скворцова сообщила, что с прошлого года сформирован федеральный проект по устранению кадрового дефицита и повышению квалификации в рамках национального проекта «Здравоохранение». «Среди разработанных мер — увеличение числа контрольных цифр приема по программам высшего образования. С 2014 по 2020 год прием увеличился на 15,4 процента, а по лечебным специальностям — почти на 21 процент. Для устранения дефицита по расчетам Минздрава нам нужно увеличить число мест на бюджетный прием». По словам Министра, самым эффективным механизмом, который позволил бы закреплять выпускников на рабочих местах, является целевая подготовка.

Вероника Скворцова подчеркнула, что решение кадровых проблем является важным компонентом запланированной масштабной модернизации первичного звена здравоохранения.

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская рассказала о новой модели приема на целевое обучение. По ее словам, изменен порядок формирования квоты, повышена ответственность за неисполнение договорных обязательств, расширен перечень заказчиков целевого обучения.

Заместитель Министра высказала ряд предложений по совершенствованию системы планирования и подготовки медицинских кадров. В частности, она отметила важность расширения возможностей применения сетевых форм реализации образовательных программ медицинского профиля, усиления роли субъектов Федерации при планировании общих объемов контрольных цифр приема.

В обсуждении приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области члены Совета Федерации, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская, губернатор Белгородской области Евгений Савченко, СавченкоЕвгений СтепановичГубернатор Белгородской области руководители региональных органов власти, представители экспертного сообщества.

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