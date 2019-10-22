В. Непомнящих: Первый пункт моей программы – импичмент Лукашенко

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

Выступление кандидата в депутаты от ОГП не пустили в телеэфир.

Обращение гомельского активиста Владимира Непомнящих должно было прозвучать 22 октября в 19 часов, но этого не произошло.

«Значит, я все правильно сказал и наступил этой власти на мозоль. Чем очень горжусь, – так прокомментировал сайту ucpb.org снятие выступления Владимир Непомнящих. – Главная моя «вина» в том, что первым пунктом моей программы в парламенте будет импичмент Лукашенко».

В обращении он также предложил ограничить охрану президента двумя сотрудниками и прошелся по депутатам, заявив, что будет добиваться для них минимальной по стране заработной платы.

«Если они хотят больше, то пусть повышают благосостояние народа, – говорит Владимир Непомнящих. – Для всех этих деятелей, которые просиживали штаны, а не защищали народ, я буду требовать не зачитывать в стаж нахождение в парламенте, а деньги, которые они получали в виде пенсий, зарплат, пособий, взыскать в доход государства».

По мнению Непомнящих, нельзя говорить о стабильной и процветающей Беларуси, когда у властей есть деньги на ледовые дворцы, резиденции, парады, славянские базары и туалет за миллион долларов, а на помощь ребенку нет:

«По телевизору постоянно объявляют: «Помогите ребенку, дайте на лечение две копейки, ребенок умирает». Я живу возле универмага «Гомель» и вижу, как регулярно заставляют детей собирать деньги на ручки, на карандаши, на ластики для детдома. И это позор для Беларуси, позор для белорусского народа, это позор для Лукашенко и позор для меня. Такие люди, как Лукашенко, не должны находиться у власти».

В ближайшие дни Владимир Непомнящих намерен подготовить жалобу.

«Также хочу записать свое выступление и выложить в интернет, – говорит он. – Пусть весь мир знает, что творится в Беларуси».

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