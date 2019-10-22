«Газпром» и Fortum рассмотрели вопросы взаимодействия компаний

Source: Gazprom in Russian

Справка

Fortum — финская энергетическая корпорация.

Fortum владеет 49,99% акций Uniper SE. 8 октября 2019 года Fortum объявил, что заключил соглашения с инвестиционными фондами Elliott и Knight Vinke о приобретении 20,5% акций Uniper стоимостью около 2,3 млрд евро. Доля Fortum в капитале Uniper после завершения сделки может составить 70,5%.

«Северный поток — 2» — проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. В 2017 году компания Nord Stream 2 AG подписала с ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта в объеме 50% от его общей стоимости.

Корпорации Fortum принадлежит 29,5% ПАО «ТГК-1», которое входит в Группу «Газпром энергохолдинг».

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