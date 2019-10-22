Г. Карелова: Российско-чешские межпарламентские связи активно развиваются

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялись встречи сенаторов с заместителем Председателя Сената Парламента Чешской Республики М. Горской.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области провела встречу с заместителем Председателя Сената Парламента Чешской Республики Милушей Горской. Делегация верхней палаты Парламента Чехии прибыла с визитом в Москву.

В ходе беседы вице-спикер СФ передала Милуше Горской приветствие Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

Встреча Г. Кареловой с заместителем Председателя Сената Парламента Чешской Республики М. Горской

1 из 3

Встреча Г. Кареловой с заместителем Председателя Сената Парламента Чешской Республики М. Горской

2 из 3

Встреча Г. Кареловой с заместителем Председателя Сената Парламента Чешской Республики М. Горской

3 из 3

«Мы с особым теплом относимся к лидерам, парламентариям-женщинам. Серьезно развиваем женскую повестку не только в России, но и на международном уровне», — отметила Галина Карелова.

Совет Федерации является инициатором и организатором Евразийского женского форума, который проводится раз в три года

Сенатор напомнила, что Совет Федерации является инициатором и организатором Евразийского женского форума, который проводится раз в три года. Это крупнейшая авторитетная международная площадка для обсуждения роли женщин в современном обществе, продвижения их роли в политике, экономике и других сферах.

Смотрите также

Вице-спикер СФ подчеркнула, что между Россией и Чехией складываются хорошие отношения на высоком государственном уровне. Она напомнила, что в 2017 г. состоялся официальный визит в Российскую Федерацию Президента Чешской Республики.

Галина Карелова также выразила удовлетворение развитием двусторонних межпарламентских связей. Сенатор высоко оценила работу групп по сотрудничеству, созданных в палатах парламентов обеих стран.

Заместитель главы СФ отметила, что активизировались торгово-экономические отношения между двумя государствами. «Мы рассчитываем на серьезное развитие связей в области культуры, да и в целом, в гуманитарной сфере», подчеркнула Галина Карелова, выразив надежду на дальнейшую активизацию обменов делегациями, творческими коллективами.

Со своей стороны Милуше Горска заявила о важности дальнейшего развития двусторонних связей в различных областях, в том числе на парламентском уровне. «Наши народы хорошо знают друг друга, у нас есть большой опыт сотрудничества», — сказала она.

Встреча А. Башкина с заместителем Председателя Сената Парламента Чешской Республики М. Горской

1 из 3

Встреча А. Башкина с заместителем Председателя Сената Парламента Чешской Республики М. Горской

2 из 3

Встреча А. Башкина с заместителем Председателя Сената Парламента Чешской Республики М. Горской

3 из 3

В этот же день состоялась встреча с Милушей Горской заместителя председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, руководителя группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Парламента Чешской Республики Александра Башкина. БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области

Он отметил, что визит чешской делегации в Россию позволяет укрепить двусторонний межпарламентский диалог, обсудить актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

«В частности, нам интересен положительный опыт Чешской Республики в области развития здравоохранения, особенно в сфере борьбы с онкологическими заболеваниями и защите женского здоровья», — сказал Александр Башкин.

Парламентарий подчеркнул, что в Совете Федерации настроены на более тесное и интенсивное общение с коллегами из Сената Чехии.

Встреча А. Пушкова с заместителем Председателя Сената Парламента Чешской Республики Милушей Горской

1 из 5

Встреча А. Пушкова с заместителем Председателя Сената Парламента Чешской Республики Милушей Горской

2 из 5

Встреча А. Пушкова с заместителем Председателя Сената Парламента Чешской Республики Милушей Горской

3 из 5

Встреча А. Пушкова с заместителем Председателя Сената Парламента Чешской Республики Милушей Горской

4 из 5

Встреча А. Пушкова с заместителем Председателя Сената Парламента Чешской Республики Милушей Горской

5 из 5

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края на встрече с Милушей Горской рассказал об основных направлениях работы Комиссии.

«Среди них — реакция на неправомерное искажение информации, в частности, касающейся России и ее политики, а также переход нашей страны на цифровое телевещание», — сказал сенатор. Он проинформировал о законодательном регулировании деятельности средств массовой в России.

Во встречах с делегацией Чешской Республики также приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова, БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области член Комитета СФ по международным делам Алексей Кондратьев, КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева, АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин, ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми члены Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Вадим Николаев, НиколаевВадим Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Иван Кулабухов КулабуховИван Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Белгородской области и Алексей Кондратенко. КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края

MIL OSI