Евгений Грабчак: «Цифровая модернизация позволит решить высокий уровень износа основных фондов в электроэнергетике»

Source: Russia Ministry of Energy

Уфа, 22 октября. – Директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак выступил с докладом на пленарном заседании «Эффективность энергетики. Итоги и перспективы», которая прошла в рамках Российского энергетического форума.

Евгений Грабчак рассказал, что уже в ближайшем будущем электроэнергетика может перейти из категории массового и автоматизированного производства в роботизированное производство, для этого внутри отрасли необходимо сформировать новые подходы – как организационные, так и технологические.

«Сейчас для получения конечного продукта – электроэнергии – каждый субъект электроэнергетики самостоятельно комбинирует набор факторов производства, в том числе с использованием средств автоматизации. В целевой модели факторы производства комбинируются под запросы потребителя», – сказал директор Департамента.

По словам Евгения Грабчака, необходим переход к оптимизации не только жизненного цикла энергоснабжения, но и средств производства, тогда становится возможным создание производственных кластеров, которые формируются за на базе цифровых платформ под наиболее оптимальное решение для всех участников процесса, уже включая запрос потребителя.

«Основная ценность энергокомпаний как инфраструктурных элементов – это модели управления. Для повышения ценности требуется создание идеальной модели функционирования как отдельных объектов энергетики, так и энергосистемы в целом. Появляется возможность увидеть, где мы находимся относительно идеальной модели», – отметил директор Департамента.

Евгений Грабчак добавил, что ключевой технологией становится «цифровой двойник» – единая модель, достоверно описывающая все характеристики, процессы и взаимосвязи как для отдельного объекта, так и для всего производственного комплекса.

«Создается виртуальная копия, в которой фиксируются все данные о материалах, особенностях конструкции, произведенных операциях. Цифровой двойник является ядром любой предсказательной системы», – сказал Евгений Грабчак.

В завершение своего выступления Евгений Грабчак напомнил, что цифровая модернизация позволит решить одну из главных проблем электроэнергетики – высокий уровень износа основных производственных фондов и недостаточные темпы их обновления.

17.10.2019

Москва, 17 октября. – Минэнерго России выполнило поручение Правительства Российской Федерации по вопросу дальнейшей реализации первого этапа проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино».

MIL OSI