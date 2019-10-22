Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в обсуждении этой темы на заседании Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области принял участие в заседании Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, в ходе которого члены Комитета ГД рекомендовали палате принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.

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Законодательная инициатива, одним из авторов которой стал парламентарий, предполагает наделение регионов полномочиями по организации таких учреждений.

«В мае прошлого года сенаторы и депутаты внесли в Государственную Думу законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. В соответствии с документом, предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам», – отметил Валерий Рязанский.

Предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения

Сенатор добавил, что в отдельных регионах такие учреждения уже созданы, опыт их работы позитивный. «Однако местные власти действуют на свой страх и риск, поскольку законодательно процедура организации вытрезвителей не урегулирована и имеющаяся практика порой противоречит действующему законодательству».

Парламентарий подчеркнул, что об актуальности инициативы свидетельствуют данные МВД, согласно которым ежегодно в стране гибнет от переохлаждения на улицах порядка 8–10 тыс. человек в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, находясь в беспомощном состоянии, они нередко становятся жертвами преступлений.

Ранее Правительство РФ также поддержало законопроект с учетом замечаний. В частности, требуется уточнить правовой статус специализированных учреждений как немедицинских организаций, правовые основания для направления и содержания в них лиц, находящихся в состоянии опьянения, а также определить виды помощи, которая будет там оказываться. По словам Валерия Рязанского, сенаторы готовы доработать инициативу с учетом замечаний правительственной комиссии.

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