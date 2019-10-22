Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#Главное#РН СТК22.10.2019 16:51

Заседание НТС по эскизному проекту ракеты-носителя сверхтяжёлого класса

В ракетно-космическом центре «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») прошло заседание научно-технического совета по рассмотрению материалов эскизного проекта ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (РН СТК).

В работе совета приняли участие представители Госкорпорации «Роскосмос», РКЦ “Прогресс, РКК “Энергия, НПО автоматики, ЦНИИмаш, НПО «Техномаш, Организация «Агат», НИЦ РКП и Российские космические системы. С вступительным словом к участникам совета обратились первый заместитель генерального конструктора РКЦ «Прогресс» Александр Сторож и исполняющий обязанности первого заместителя генерального конструктора по проектно-конструкторским работам РКК «Энергия» А. Бухарин.

Основной доклад по рассмотрению итогов разработки эскизного проекта ракеты-носителя сверхтяжёлого класса представил главный конструктор ракеты-носителя «Союз-5» Александр Черевань. Он продемонстрировал разработки и расчёты в части конструкции ракеты-носителя, её бортовых систем, вариантов сборки и других аспектов. Так, в рамках работ по эскизному проекту был проведён сравнительный анализ основных вариантов создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса, обоснованы её технический облик и основные характеристики, определены этапы и сроки создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса.

С докладом о подготовке производственной базы РКЦ «Прогресс» к изготовлению ракеты выступил главный технолог С.Пареньков. Также в рамках заседания были заслушаны доклады представителей предприятий кооперации и головных НИИ.

Участники научно-технического совета одобрили результаты разработки эскизного проекта ракеты-носителя сверхтяжёлого класса и её составных частей. Они отметили, что работы были проведены РКЦ «Прогресс» в соответствии с требованиями технического задания, а представленный проектный облик обеспечивает выполнение заданных тактико-технических характеристик. Таким образом, результаты разработанного предприятиями кооперации эскизного проекта подтверждают возможность создания ракеты-носителя с заданными в ТЗ требованиями.

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