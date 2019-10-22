Открыта вторая очередь набережной Газовиков в Ухте

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

22 октября 2019, 16:30

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19 октября в Ухте (Республика Коми) состоялось открытие второй очереди комплексного благоустройства набережной Газовиков, инициированного ООО «Газпром трансгаз Ухта» и реализуемого совместно с администрацией города Ухты за счет благотворительных средств ПАО «Газпром» и гранта, полученного по итогам участия во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселений».

С вводом второй очереди набережная приросла на 750 метров: продолжен просторный променад и велодорожка, установлен интересный детский комплекс, большая площадка для силовых упражнений и появилась территория с гигантским лего-конструктором.

В мероприятиях приняли участие: Глава Республики Коми Сергей Гапликов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский, руководитель администрации МОГО «Ухта» Магомед Османов, архиепископ Сыктывкарский и Коми-зырянский Питирим, генеральный директор ООО «Бетиз» Сергей Омельянович.

«На протяжении многих лет на этом месте был пустырь, и многие из вас мечтали, чтобы здесь появилась благоустроенная набережная. За короткое время эта мечта стала реальностью. Сегодня большая часть этого замечательного объекта готова. Я признателен за реализацию проекта компании ООО „Газпром трансгаз Ухта“», — отметил Сергей Гапликов.

Теперь в городе есть место для пешеходных и велопрогулок, занятий спортом и активными играми для взрослых и детей. Набережная оснащена площадками для мини-футбола, бадминтона, настольного тенниса, воркаута, детскими площадками с песочницами, веревочными городками, горками, качелями, каруселями. Амфитеатр, где теплыми вечерами уже проходили танцевальные мероприятия, смотровые площадки у реки, яркая вечерняя иллюминация, более 15 тысяч высаженных кустарников и деревьев, необычные архитектурные решения — все это привлекает горожан всех возрастов.

Работы по реализации проекта благоустройства набережной стартовали в начале 2018 года, открытие первой очереди состоялось 1 сентября в рамках мероприятий, посвященных 90-летию города и дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. За полтора года пустырь вдоль правого берега реки Чибью превратился в современное, функциональное, излюбленное ухтинцами и гостями города, пространство.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ухта» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее поставки газа потребителям 9 регионов Северо-Запада России, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Эксплуатируемая компанией «Газпром трансгаз Ухта» газотранспортная система проходит через территорию Северо-Запада Российской Федерации, от Бованенковского месторождения и самой северной в мире компрессорной станции «Байдарацкая» на полуострове Ямал — до западных рубежей России.

В границах производственной деятельности компании эксплуатируется 16 тысяч км магистральных газопроводов (МГ). В 2018 году объем транспортируемого предприятием газа составил более 190,54 млрд куб. м.

В структуре компании 24 филиала, в том числе 14 линейных производственных управлений МГ, 44 компрессорные станции, в составе которых работают 89 компрессорных цехов. Транспорт газа обеспечивают 442 газоперекачивающих агрегата общей установленной мощностью 6 396,6 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 175 газораспределительных станций.

Компанией внедрены система менеджмента качества ISO 9001:2015 и система экологического менеджмента ISO 14001:2015.

Коллектив предприятия насчитывает более 13 тыс. человек. Головной офис расположен в Ухте, Республика Коми.

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