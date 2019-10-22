О. Мельниченко: Проблемы Томской области в реализации программы переселения граждан из аварийного жилья характерны и для других регионов

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках Дней Томской области в Совете Федерации обсудили тему о проблемах, возникающих при реализации на территории Томской области региональной адресной программы по переселению граждан из аварийных жилых помещений.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправление и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области провел расширенное заседание в рамках Дней Томской области в верхней палате на тему «О проблемах, возникающих при реализации на территории Томской области региональной адресной программы по переселению граждан из жилых помещений, признанных аварийными до 1 января 2017 года».

Олег Мельниченко

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Сергей Меликов и Владимир Литюшкин

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Олег Мельниченко и Аркадий Чернецкий

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Галина Солоун

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Вадим Харлов и Александр Ермаков

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Елена Авдеева и Галина Солодун

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Владимир Литюшкин

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Виктор Назаров

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Олег Ковалев

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Ольга Старостина

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Сергей Лукин и Виктор Павленко

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Павел Тараканов

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Олег Мельниченко

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Дмитрий Кузьмин

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Аркадий Чернецкий

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Анатолий Широков

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Виктор Назаров

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Вячеслав Наговицын

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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В ходе заседания сенаторы заслушали и обсудили информацию исполняющего обязанности заместителя губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре, начальника департамента архитектуры и строительства Томской области Дмитрия Ассонова о проблемах, возникающих при реализации на территории региона адресной программы области по переселению граждан.

По итогам обсуждения Комитет СФ принял решение рекомендовать Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ рассмотреть предложения органов государственной власти Томской области, направленные на решение проблем, возникающих при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из жилых помещений, признанных аварийными до 1 января 2017 г.

В том числе речь идет о применении фактической стоимости одного квадратного метра жилого помещения при расчете размера финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на территории региона.

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Кроме этого предлагается внести изменения в Методические рекомендации по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из жилых помещений, признанных аварийными до 1 января 2017 г.

Сенаторы рекомендовали Центральному Банку РФ рассмотреть предложение о проведении мониторинга предоставления кредитными организациями кредитов застройщикам на строительство (создание) многоквартирных домой и иных объектов недвижимости с учетом перехода на проектное финансирование.

Подводя итоги дискуссии, Олег Мельниченко проинформировал, что в рамках «открытого диалога» с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым, который пройдет в Совете Федерации в ноябре этого года, будут сформулированы и вопросы в этой сфере, интересующие субъекты РФ.

«ДОМ.РФ» презентовало разработанную систему мониторинга проектного финансирования в строительной отрасли

В ходе заседания Комитета СФ акционерное общество «ДОМ.РФ» презентовало разработанную им систему мониторинга проектного финансирования в строительной отрасли.

Олег Мельниченко подчеркнул: «Сейчас идет непростой период адаптации, важно наладить оперативную и эффективную систему мониторинга в этой сфере».

Как считают сенаторы, данная система позволит в режиме реального времени отслеживать проекты, предусматривающие использование счетов эскроу в разрезе банков, количество выданных кредитов, а также фактические объемы ввода жилья в эксплуатацию.

В мероприятии приняли участие представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, правительства Томской области, эксперты.

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