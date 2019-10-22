Промышленное и инфраструктурное развитие Томской области рассмотрел Комитет СФ по экономической политике

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание состоялось в рамках проходящих в палате Дней региона.

Промышленное и инфраструктурное развитие Томской области рассмотрел Комитет Совета Федерации по экономической политике.

Расширенное заседание в рамках проходящих в палате Дней региона провел председатель Комитета СФ Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга

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В мероприятии участвовали представители федеральных органов государственной власти и органов государственной власти Томской области.

Заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов представил информацию о социально-экономическом развитии региона, ходе реализации национальных проектов, развитии особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск», развитии транспортной инфраструктуры. Для реализации национальных проектов регион делает ставку на прорывные технологии, успешно развивается сотрудничество с бизнесом, наукой и образованием. Активно внедряются новые технологии. Политика Томской области ориентирована на стимулирование зрелых секторов экономики и развитие новых. На протяжении последних лет ведется активная работа в сфере импортозамещения. «Мы не стоим на месте, однако системные ограничения в развитии региона остаются — это инфраструктурные ограничения, которые сдерживают развитие крупных проектов и зрелых секторов экономики. Бюджетные возможности области не позволяют в полном объеме финансировать это развитие».

Инфраструктурные ограничения сдерживают развитие крупных проектов и зрелых секторов экономики

По итогам обсуждения Комитет СФ подготовил предложения для включения в проект постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Томской области». В частности, Правительству РФ рекомендовано рассмотреть возможность включения в федеральную адресную инвестиционную программу на 2021 год мероприятия по строительству на территории технико-внедренческой особой экономической зоны в городе Томске административного корпуса Центра инноваций и технологий (II очередь).

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Сенаторы предлагают Правительству рассмотреть возможность включения в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и Транспортную стратегию РФ на период до 2030 года мероприятия по строительству Северной широтной автомобильной дороги «Пермь – Ивдель — Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск» на территории Томской области. Также предложено рассмотреть вопрос о включении в государственную программу РФ «Развитие транспортной системы» на условиях софинансирования мероприятий по реконструкции в 2021–2023 годах участков км 30 – км 45 и км 65 – км 80 автомобильной дороги «Могильный Мыс – Парабель — Каргасок».

Министерству транспорта РФ предложено рассмотреть вопрос о включении в государственную программу РФ «Развитие транспортной системы» на условиях софинансирования ряд мероприятий. Это реконструкция автомобильной дороги «Камаевка – Асино — Первомайское» на участке км 0 – км 53 в Томской области в 2021–2022 годах, строительство мостового перехода через р. Яя на автомобильной дороге Большедорохово — Тегульдет в Зырянском районе Томской области в 2021–2022 годах и строительство автомобильной дороги Томск — Тайга в Томской и Кемеровской областях в 2021 году. Предлагается предусмотреть завершение строительства транспортной развязки с железной дорогой Тайга — Томск на 76 км в 2021 году.

Администрации Томской области предложено представить в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти необходимые предложения, заявки и финансово-экономические обоснования.

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