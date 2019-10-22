Профильный Комитет СФ поддержал кандидатуру Е. Рудакова для назначения на должность судьи Верховного Суда РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание провела первый заместитель председателя Комитета СФ Людмила Бокова.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству предварительно рассмотрел и рекомендовал палате одобрить внесенную Президентом кандидатуру Евгения Рудакова для назначения на должность судьи Верховного Суда РФ.

Провела заседание первый заместитель председателя Комитета СФ Людмила Бокова. БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области

Евгений Рудаков, 1974 года рождения, стаж работы по юридической специальности более 22 лет, стаж работы в должности судьи более 15 лет, с 2013 ода по настоящее время – заместитель председателя Пермского краевого суда.

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Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области авторы документа, который рассматривается Государственной Думой в третьем чтении 22 октября, — члены СФ Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Ахмат Салпагаров, СалпагаровАхмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики Олег Цепкин. ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Вячеслав Лебедев

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Александр Карлин и Алексей Александров

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Александр Башкин

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Артур Муравьев

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Елена Афанасьева

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Людмила Бокова и Александр Башкин

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Олег Цепкин

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Людмила Бокова

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Артур Муравьев и Елена Мизулина

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Максим Кавджарадзе

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Людмила Нарусова и Юрий Бирюков

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Вносится изменение в часть 4 статьи 14.28 КоАП, предусматривающее усиление административной ответственности должностных и юридических лиц за непредставление ими как лицами, деятельность которых связана с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, в установленный срок в орган, осуществляющий региональный государственный контроль в области долевого строительства, сведений, необходимых для осуществления указанного контроля, а также за предоставление таких сведений не в полном объеме или недостоверных сведений.

В соответствии с действующей редакцией части 4 статьи 14.28 Кодекса совершение названных правонарушений влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. Федеральный закон устанавливает административную ответственность за их совершение в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Принятие Федерального закона будет способствовать повышению эффективности системы государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, отметил Александр Башкин.

Комитет СФ также рекомендовал одобрить изменения в КоАП РФ, направленные на установление административной ответственности должностных лиц за непредставление , несвоевременное представление или представление недостоверной информации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования. Одновременно устанавливается ответственность за включение заведомо недостоверной информации или невнесения информации в указанный реестр.

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